Mezco ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action figure dedicata a Batman, ispirata alla storica serie animata Batman: The Animated Series. Parte della rinomata linea One:12 Collective, questa figure si propone come un omaggio dettagliato e curato al Cavaliere Oscuro così come è stato rappresentato nell’acclamata produzione animata degli anni ’90.

Batman - Mezco Toys

Batman: The Animated Series è una pietra miliare dell’animazione statunitense e dell’universo DC Comics. Creata da Bruce Timm ed Eric Radomski, la serie è andata in onda negli Stati Uniti tra il 1992 e il 1995 su Fox Kids, per un totale di 85 episodi. La sua estetica noir, lo stile art déco e la profonda caratterizzazione dei personaggi hanno avuto un impatto duraturo sull’immaginario collettivo e hanno dato vita al DC Animated Universe. In Italia, la serie è stata trasmessa su Canale 5 tra il 1993 e il 1995, conquistando anche il pubblico italiano. Il suo seguito diretto, Batman – Cavaliere della notte, ha proseguito questa tradizione con uno stile visivo coerente.

L’action figure in scala 1:12 proposta da Mezco misura circa 17 cm e combina materiali di alta qualità come .PVC, ABS e tessuto. Grazie ai suoi 28 punti di articolazione, permette di ricreare fedelmente un’ampia varietà di pose dinamiche, esaltando al meglio la versatilità del personaggio.

Il set include una dotazione accessori estremamente ricca: tre teste alternative con espressioni diverse, undici mani intercambiabili, un mantello dotato di filo interno per facilitarne la posa, visore a infrarossi, maschera respiratoria, cutter a torcia con effetti speciali, Bat-Radio, telecomando per la Batmobile, due bombolette spray (una con effetti), pistola rampino, rampino, due Bat-Stelle, due Batarang e una base espositiva con il logo ufficiale della serie.

Prezzo e data di uscita

Distribuita in Italia da Cosmic Group, l’action figure sarà disponibile a partire da maggio 2026 con un prezzo indicativo di circa 150,00 euro.