La News in un minuto

Ubisoft ha annunciato l'aggiornamento 1.0.6 per Assassin's Creed Shadows, in arrivo il 25 giugno. La patch introdurrà la modalità Nightmare per una sfida estrema, una nuova linea narrativa con personaggi inediti e miglioramenti alla qualità della vita del gioco. Tra i contenuti futuri rimangono in sospeso il New Game+, l'espansione Claws of Awaji e crossover con altri universi videoludici. L'aggiornamento potrebbe consolidare Shadows come uno degli episodi più apprezzati della serie, purché la modalità Nightmare offra una vera sfida strategica e non si limiti al semplice aumento della difficoltà.