Square Enix potrebbe aver appena lasciato intendere un possibile arrivo di Final Fantasy XVI su Nintendo Switch 2.

Durante una recente diretta streaming, il producer Naoki Yoshida (meglio conosciuto come Yoshi-P) e il direttore creativo Kazutoyo Maehiro hanno accennato brevemente al futuro del gioco, sottolineando come «l’unica piattaforma rimasta da conquistare» sia proprio quella di Nintendo (che trovate su Amazon).

Un’affermazione che, com’era prevedibile, ha subito scatenato speculazioni online, soprattutto tra i fan più accaniti della saga, convinti che un porting su Switch 2 possa essere effettivamente in cantiere.

Va però mantenuta una certa cautela. Al momento, l’impegno principale di Square Enix in ambito Nintendo riguarda l’arrivo di Final Fantasy VII Remake Intergrade su Switch 2, previsto per questo inverno, e il lancio di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, atteso a settembre. Insomma, i progetti in ballo non mancano.

Intanto, Final Fantasy XVI, dopo essere uscito su PlayStation 5 e PC, è sbarcato anche su Xbox Series X|S proprio questo mese, anche se con risultati iniziali di vendita piuttosto deludenti

Questo piccolo "tease" segue le dichiarazioni passate di Yoshi-P, che aveva già parlato della possibilità di portare Final Fantasy XIV Online su piattaforme Nintendo. Tuttavia, per ora, nessun annuncio ufficiale è stato fatto né per FFXIV né per FFXVI su Switch.

Se Final Fantasy XVI dovesse davvero approdare su Switch 2, sarebbe un traguardo storico: la saga principale tornerebbe finalmente anche su una console Nintendo, dopo decenni di assenza.

Ma per quanto questa ipotesi sia affascinante, credo che sia meglio restare con i piedi per terra fino a un vero annuncio. Per ora, gustiamoci Intergrade e Tactics, che sono già ottimi regali per i fan.

