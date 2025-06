Una notizia decisamente interessante per i fan Nintendo (e della scena modding): è finalmente disponibile SpaghettiKart, un porting non ufficiale per PC di Mario Kart 64, sviluppato grazie al processo di reverse engineering del gioco originale per Nintendo 64.

Questo progetto, come già accaduto con porting simili per Super Mario 64, Zelda: Ocarina of Time, Crash Team Racing o Jak & Daxter, è completamente legale, perché non utilizza alcuna riga di codice del titolo originale (avvistabile ancora su Amazon).

Il codice è “pulito”, il che significa che Nintendo non ha giurisdizione diretta per bloccarne la distribuzione.

Come funziona? SpaghettiKart - che trovate gratis qui - non include asset originali di gioco, quindi gli utenti devono generare i dati necessari (in formato O2R) partendo da una ROM USA di Mario Kart 64 in loro possesso. Al momento, è l’unica versione supportata.

Non è ancora chiaro se Mario Kart 64 HD – la celebre mod che aggiunge texture in alta definizione e modelli 3D più moderni – sia compatibile con SpaghettiKart, ma si spera che in futuro si possano integrare pack HD, effetti Path Tracing e altre migliorie visive che renderebbero questo porting il modo migliore per vivere il classico del 1996 nel 2025.

Da appassionato di retrogaming e sperimentazioni su PC, progetti come SpaghettiKart rappresentano in parte il futuro della preservazione videoludica.

Non solo offrono una seconda vita ai grandi classici, ma permettono anche una libertà creativa impensabile su console originali. La possibilità di creare tracciati inediti e modificare l’esperienza è ciò che distingue un semplice porting da una vera e propria reinvenzione.

Parlando invece del ben più recente Mario Kart World, a questo indirizzo trovate le novità della patch 1.1.1 disponibile da ora.

Ma non solo: avete letto anche che sempre Mario Kart World ha un leggendario Easter Egg nascosto? Ecco di cosa sto parlando.