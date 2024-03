OFFERTA AMAZON! SSD Kingston da 480 GB a soli 35€! (-48%)

Kingston A400 è un SSD interno con connessione SATA che offre una capienza di archiviazione di 480GB. Grazie alla sua resistenza e affidabilità superiori rispetto ai tradizionali dischi rigidi, rappresenta la scelta ideale per chi desidera potenziare significativamente la reattività del proprio sistema senza sacrificare lo spazio necessario per le applicazioni o senza dover procedere alla sostituzione del disco rigido. Si tratta di uno strumento potente che conferisce nuova vitalità al sistema, consentendo contemporaneamente di conservare tutti i file essenziali. Attualmente in offerta su Amazon a un prezzo eccezionalmente vantaggioso: inizialmente proposto a 66,99€, è ora disponibile a soli 34,89€, con uno sconto del 48%.

SSD Kingston A400 SSD da 480GB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'unità SSD Kingston A400 rappresenta la scelta ottimale per chi mira a potenziare le prestazioni del proprio computer, privilegiando la velocità e l'affidabilità. Questo dispositivo a stato solido è particolarmente indicato per utenti che richiedono risposte rapide durante le attività quotidiane, come amministratori, studenti e professionisti creativi. Grazie alle sue elevate prestazioni di lettura e scrittura, il sistema diventa fino a 10 volte più reattivo rispetto all'utilizzo di un tradizionale hard disk meccanico, assicurando tempi di caricamento e trasferimento dei file estremamente veloci.

L'unità SSD Kingston A400 da 480GB è un dispositivo che assicura un notevole potenziamento delle prestazioni del sistema, con avvii rapidi, caricamenti veloci e trasferimenti di file efficienti. Grazie alle velocità di lettura e scrittura che raggiungono rispettivamente i 500MB/s e 450MB/s, questo SSD è 10 volte più veloce rispetto agli hard disk meccanici tradizionali. La sua silenziosità e la resistenza a surriscaldamenti, vibrazioni e impatti lo rendono particolarmente adatto per notebook e dispositivi mobili.

Con uno sconto del 48%, il prezzo attuale di 34,89€ rende questo SSD una soluzione altamente performante, durevole e conveniente.

