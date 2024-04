L'eccellente Kindle Scribe oggi in SUPER SCONTO!

Se avete intenzione di dedicarvi alla lettura di uno o più libri durante le vacanze estive, che siate in spiaggia sotto l'ombrellone o comodamente a casa in momenti di relax, potreste valutare l'acquisto di un ebook reader. Il Kindle Scribe, con le sue funzionalità avanzate oltre alla semplice lettura, in tal senso si presenta come una scelta eccellente e personalmente lo uso quotidianamente, anche per prendere appunti, dato che è dotato di un'ottima penna. Questo modello, nella versione con 32GB di memoria interna, è oggi in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: potete acquistarlo per soli 329,99€ anziché 419,99€.

Kindle Scribe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kindle Scribe è il tablet ed ebook reader ideale per gli appassionati di lettura che cercano contemporaneamente un dispositivo per prendere appunti, disegnare o annotare direttamente sui libri digitali. Dotato di un innovativo schermo Paperwhite da 10,2” con risoluzione di 300 ppi, questo dispositivo Kindle offre un'esperienza visiva priva di riflessi, perfetta per leggere in qualsiasi condizione di luce.

È perfetto anche per studenti e creativi che tengono in grande considerazione la possibilità di trasformare gli appunti scritti a mano in testo digitale, semplificando la condivisione e la consultazione su vari dispositivi, grazie alla capacità di importare documenti in formato PDF o Microsoft Word. Se volete vederlo da vicino, nella sua ottima qualità costruttiva, vi rimando al mio video di unboxing.

Con una batteria che sembra praticamente infinita, capace di durare mesi in modalità lettura e settimane in scrittura con una sola carica, il Kindle Scribe si rivela un compagno di studio e lavoro insostituibile, evitandovi l'inconveniente delle ricariche frequenti. Considerando che oggi lo trovate al prezzo più basso di sempre, è l'occasione giusta per godervi i vostri ebook e avere sempre con voi un quaderno per gli appunti dalle pagine illimitate, su cui è davvero un piacere scrivere.

Vedi offerta su Amazon