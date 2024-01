Just Dance 2024 per Switch, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 42%

Scatenatevi con Just Dance 2024 Edition, ora disponibile su Amazon in versione digitale per Nintendo Switch a soli 34,99€ invece di €59,99! Il gioco vi offrirà la possibilità di dare sfogo alle vostre abilità di ballerini su 40 nuove canzoni divise tra grandi classici e hit moderne, di partecipare a speciali eventi stagionali e di conquistare ricompense, tutto questo con uno sconto del 42% sul prezzo di listino!

Just Dance 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Just Dance 2024 Edition rappresenta il gioco ideale per gli amanti della danza e dell'intrattenimento che cercano un modo speciale per combinare fitness e divertimento in casa propria. Come abbiamo visto nella nostra recensione, acquistando il gioco potrete scatenarvi con più di 40 nuovi brani, a partire dai grandi classici fino ad arrivare alle hit contemporanee come Flowers di Miley Cyrus e This Wish, la canzone tratta dal film d'animazione Disney Wish.

Non si tratta soltanto di un gioco, ma di un vero e proprio allenatore virtuale che vi accompagnerà attraverso sessioni dinamiche di allenamento tramite la modalità dedicata. Un modo decisamente particolare per monitorare le calorie bruciate e il tempo trascorso a ballare, sia da soli che in compagnia, grazie alle modalità multigiocatore locali e online.







Questa vantaggiosa offerta Amazon rappresenta l'opportunità ideale per recuperare Just Dance 2024 a prezzo ridotto. Infatti, il gioco è disponibile a soli 34,99€, con uno sconto di 25€ sul prezzo originale.

Attenzione: il prodotto non include la scheda di gioco e richiede di essere in possesso di un account Ubisoft e di un abbonamento attivo alla piattaforma.

