Jumanji Deluxe a SOLI 30€! DIVERTIMENTO garantito per tutti!

Scoprite l'avventura definitiva per la famiglia con Jumanji, il gioco da tavolo in legno formato deluxe, ora disponibile su Amazon con le Offerte di Primavera. Questo classico gioco di avventure vi trasporterà nella giungla con enigmi e sfide da completare, adatto da 2 a 4 giocatori e raccomandato per chi ha più di 8 anni. Questa edizione rende Jumanji un'aggiunta preziosa per qualsiasi collezione di giochi da tavolo. Lo trovate oggi in offerta a soli 29,99€. Non perdete l'opportunità di vivere insieme questa folle avventura.

Jumanji Formato Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco da tavolo Jumanji, in edizione Deluxe, si rivolge a tutti gli amanti delle avventure e delle sfide, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente e ricca di suspense. Con una fascia di età consigliata dagli 8 anni in su, questo gioco rappresenta l'ideale per famiglie che desiderano trascorrere del tempo qualitativo insieme, così come per gruppi di amici alla ricerca di una serata diversa dal solito. La sua particolarità risiede nella capacità di unire i giocatori verso un obiettivo comune: vincere insieme affrontando le insidie della giungla. Al tempo stesso, la scatola in legno rende questo gioco da tavolo un pezzo da collezione che ricorda il famoso film del 1995 con Robin Williams.

L’elegante confezione in legno, che funge anche da scrigno, racchiude il tabellone, 1 decodificatore a cupola verde, 100 carte di enigmi e sfide, 4 segnalini a forma di rinoceronte, 12 gettoni vita, 2 dadi normali, 4 dadi sfida e 1 clessidra, insieme alle istruzioni per avventurarsi nel gioco.

Attualmente offerto a 29,99€, Jumanji rappresenta una scelta imperdibile per chi cerca un gioco da tavolo coinvolgente ed emozionante. L’esclusiva edizione in legno e la possibilità di collaborare per vincere insieme lo rendono il gioco ideale per serate in famiglia o con amici. La sua capacità di coinvolgere giocatori di diverse età lo rende un acquisto consigliato per aggiungere un tocco di avventura alle vostre collezioni di giochi da tavolo.

