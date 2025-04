I Joy-Con di Switch 1 sono compatibili con Switch 2?

Dopo mesi di indiscrezioni, rumor e leak più o meno attendibili, Nintendo ha finalmente svelato la nuova generazione della sua console ibrida. Nintendo Switch 2 sarà disponibile a partire dal 5 giugno 2025 e promette di portare l’esperienza di gioco portatile e casalinga a un nuovo livello. Non si tratta di un semplice restyling, ma di un tentativo di evoluzione rispetto alla prima Switch, che manterrà la filosofia ibrida che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo.

Tra le novità principali, troviamo un display LCD da 7,9 pollici, la risoluzione 4K in modalità dock, uno storage interno espandibile e una rinnovata gestione dei controlli.

I nuovi Joy-Con, ad esempio, introducono una modalità “mouse”, pensata per rendere più precisa l’interazione in determinati giochi. Inoltre, cambiano anche il design e il meccanismo di aggancio: niente più slitte laterali, ma un attacco magnetico, con Joy-Con di dimensioni leggermente maggiori.

La console sarà retrocompatibile, ma non in modo totale e assoluto. Alcuni giochi saranno semplicemente compatibili, mentre altri verranno ottimizzati per Switch 2.

In questo contesto, una delle domande più frequenti riguarda la compatibilità dei Joy-Con di Switch 1: si potranno ancora usare? Serviranno solo per vecchi giochi? Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi.

I Joy-Con di Switch 1 funzionano su Switch 2?

Sì, Nintendo ha confermato ufficialmente che i Joy-Con della prima Switch sono compatibili con la nuova console.

Potrete utilizzarli in modalità wireless sia con i giochi della prima generazione, sia con quelli sviluppati per Switch 2. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni importanti.

Alcuni titoli esclusivi di Switch 2 potrebbero richiedere funzionalità avanzate presenti solo nei nuovi Joy-Con, come la modalità mouse. In questi casi, i controller della prima generazione non saranno utilizzabili per motivi tecnici.

L’azienda ha comunque specificato che, salvo queste particolari esigenze, i Joy-Con di Switch 1 continueranno a funzionare senza problemi.

Limiti e differenze nell'uso dei Joy-Con di Switch 1

Nonostante la compatibilità wireless, ci sono alcune limitazioni da tenere in considerazione.

Ad esempio, non è possibile uscire dalla modalità riposo di Switch 2 premendo il tasto Home dei Joy-Con o del Pro Controller di prima generazione. Per riattivare la console sarà necessario premere un tasto presente sui nuovi controller o farlo manualmente.

Inoltre, se state usando un controller sprovvisto del nuovo tasto C, non potrete avviare direttamente la GameChat con un comando rapido: bisognerà selezionare l’opzione dal menu Home. Non si tratta di ostacoli insormontabili, ma è giusto tenerli a mente per evitare frustrazioni durante l’uso.

È possibile collegare fisicamente i vecchi Joy-Con a Switch 2?

No, non è possibile agganciare fisicamente i Joy-Con di Switch 1 al corpo di Switch 2. I nuovi Joy-Con utilizzano un meccanismo magnetico al posto della tradizionale slitta, e sono anche leggermente più grandi.

Questo significa che l’unico modo per usare i vecchi Joy-Con è in modalità wireless, come controller esterni.

Per chi era abituato alla modalità portatile con i Joy-Con agganciati ai lati, questa potrebbe essere una piccola delusione. Tuttavia, la buona notizia è che non dovrete comprare ulteriori nuovi Joy-Con 2 da subito, a meno che non vogliate sfruttare al massimo le nuove funzionalità esclusive.