Hot Toys e Sideshow hanno ufficialmente aperto i preordini per la nuova action doll in scala 1:6 dedicata a John Wick, l’implacabile assassino interpretato da Keanu Reeves nella celebre saga cinematografica. Spinto fuori dal proprio ritiro da un atto di brutalità che lo priva dell’ultimo legame con il suo passato, John Wick torna nel sanguinoso mondo sotterraneo che una volta aveva abbandonato. In questo universo, non è semplicemente un uomo: è una leggenda vivente, temuta da criminali e assassini di tutto il mondo, conosciuto come la Baba Yaga.

John Wich - Hot Toys

Con questa nuova uscita, Hot Toys rende omaggio a uno dei personaggi più iconici del cinema d’azione moderno, proponendo una figure realistica e curata nei minimi dettagli. Il modello, realizzato in scala 1:6, introduce una nuova testa scolpita che cattura l’intensità e la determinazione del personaggio, con un’espressione da battaglia ultra realistica e sistema Separate Rolling Eyeballs (SRE), che permette di muovere indipendentemente gli occhi per ricreare sguardi e pose dinamiche.

John Wick è presentato con il suo look classico: un abito sartoriale nero a due pezzi, camicia elegante con cravatta, top a collo alto e una cintura utility con doppia fondina e tasche porta-caricatori. I tessuti premium e le finiture meticolose donano alla figure un aspetto estremamente realistico, esaltato da pantaloni con cuciture fedeli, scarpe in pelle nera e accessori funzionali.

L’arsenale incluso è vastissimo e perfettamente in linea con la fama del personaggio: pistole semiautomatiche, fucili tattici e da cecchino, coltello da combattimento e persino la celebre matita, simbolo della leggenda di Wick come assassino inarrestabile. Completano il set 12 mani intercambiabili, pile di monete d’oro e una base espositiva a tema con logo e supporto dinamico per pose da combattimento.

John Wick 1:6 di Hot Toys rappresenta un vero e proprio tributo al killer più elegante del cinema moderno, un pezzo da collezione che combina fedeltà estetica e ingegneria articolare di altissimo livello. La figure è già disponibile per il preordine tramite il distributore ufficiale europeo Heo, con uscita prevista per la fine del 2026.