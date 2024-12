iPhone 16 128Gb in OFFERTA su eBay con coupon sconto!

Oggi vi segnaliamo l'offerta esclusiva su eBay per l'iPhone 16 128Gb, disponibile a soli 777,99€ invece di 817,99€, garantendovi un risparmio immediato di 40€ con il codice sconto PSPRNOV24. Questo smartphone si distingue per le sue caratteristiche all'avanguardia come il nuovo chip A18 Supersmart, che offre prestazioni elevate in fotografia, video e gaming, mantenendo un'efficienza energetica che assicura un'autonomia prolungata. Con un display Super Retina XDR da 6,1" e la fronte in Ceramic Shield ultra-resistente, l'iPhone 16 è progettato per durare nel tempo. Approfittate di questa occasione per portarlo a casa con una significativa riduzione di prezzo fino all'8 dicembre.

iPhone 16 128Gb, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 16 128Gb è l'ideale per chi cerca non solo uno smartphone all'avanguardia, ma un vero e proprio compagno quotidiano capace di tenere il passo con le esigenze di comunicazione, lavoro e intrattenimento moderno. Grazie al suo Chip A18 Supersmart, che rappresenta un salto generazionale rispetto ai modelli precedenti, garantisce prestazioni elevate in termini di foto, video e gaming, senza compromettere l'efficienza energetica. Con una durata della batteria estesa fino a 22 ore di riproduzione video e la possibilità di ricarica veloce sia via USB-C che wireless con sistemi MagSafe, è perfetto per chi è sempre in movimento e non vuole preoccuparsi di rimanere a corto di energia.

Per gli appassionati di fotografia e creatività, l'iPhone 16 offre funzionalità avanzate come il controllo fotocamera per l'accesso rapido a strumenti professionali, un ultra-grandangolo migliorato e una fotocamera Fusion da 48MP che garantiscono immagini e video di qualità eccezionale. Gli stili fotografici di nuova generazione poi, permettono di personalizzare ogni scatto rendendolo unico. A tutto ciò si aggiungono le funzioni di personalizzazione avanzata grazie a iOS 18 e il nuovo Tasto Azione per un accesso immediato alle funzioni preferite. Considerando la resistenza data dal guscio in alluminio aerospaziale e lo schermo in Ceramic Shield, è la scelta giusta per chi desidera un dispositivo che unisce estetica, durata e tecnologia all'ultimo grido.

Oggi potete approfittare dell'iPhone 16 128Gb al prezzo speciale di 777,99€ utilizzando il codice sconto PSPRNOV24, risparmiando 40€ sul prezzo di listino di 817,99€. Con la sua avanzata tecnologia di fotografia, lunga durata della batteria, robusta costruzione e il chip di ultima generazione, questo smartphone rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni di alto livello e affidabilità.

