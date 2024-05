Prezzo super per iPad mini da 256GB: risparmi 109€

Ora che sono disponibili i nuovi iPad Pro, è più semplice trovare i modelli precedenti in offerta, come il comodissimo iPad Mini. Dotato di un display Liquid Retina da 8,3", chip A15 Bionic e connettività 5G, è ora in promozione su Amazon. Questo gioiello tecnologico, ideale per prestazioni elevate in un formato compatto, è disponibile a un prezzo speciale di 949,99€, rispetto ai 1.059€ originali, garantendovi uno sconto del 10% su uno dei dispositivi più ambiti di Apple. Parliamo del modello con 256 GB di archiviazione e che ospita WiFi+Cellular, con quindi la possibilità di inserire anche una scheda Sim per avere una connessione internet attiva ovunque.

iPad mini, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPad mini è il compagno perfetto per chi cerca un'esperienza premium in un formato compatto. Il suo display Liquid Retina da 8,3" con True Tone offre una qualità visiva superlativa, adatta agli amanti della lettura digitale e del cinema in movimento. Il processore A15 Bionic garantisce prestazioni eccezionali per il gioco e la produttività, mentre il Touch ID offre sicurezza e accesso rapido a pagamento e app. La doppia fotocamera da 12MP consente di scattare foto di alta qualità e videochiamate chiare grazie al grandangolo e all'ultragrandangolo.

Con la connettività 5G e Wi-Fi 6, l'iPad mini assicura download veloci e streaming fluido, perfetto per chi è sempre in movimento: non dovrete mai preoccuparvi di trovare una connessione a cui agganciarvi per continuare il vostro lavoro o magari proseguire a vedere un video, perché basterà la vostra scheda con il 5G.

Con un prezzo ridotto da 1.059€ a 949,99€, insomma, iPad Mini rappresenta davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca un dispositivo potente, portatile e versatile.

