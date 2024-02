Indiana Jones e l'antico cerchio: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Uno dei giochi Xbox esclusivi più attesi per il 2024 è sicuramente Indiana Jones e L'Antico Cerchio. Svelato in occasione dell'ultimo direct Xbox, si prevede che il gioco sarà lanciato entro la fine dell'anno. Per coloro che non stanno nella pelle all'idea di immergersi in questa nuova avventura, è interessante notare che, anche se la data di uscita rimane ancora incerta, i preordini sono già disponibili su GameStop al costo di 80,98€.

Vedi su Gamestop

Indiana Jones e l'antico cerchio, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco si rivolge in modo particolare agli appassionati della leggendaria serie di film diretti da Steven Spielberg. Sviluppato sotto la guida di Todd Howard in collaborazione con Lucasfilm, vede un Harrison Ford digitalmente ringiovanito, interpretato dal team di MachineGames, riprendere il suo ruolo iconico.

Narrativamente collocato tra "I predatori dell'arca perduta" e "L'ultima crociata", il gioco segue Indiana Jones mentre si lancia all'inseguimento di un enigmatico criminale che ha rubato un antico artefatto. Gli giocatori possono quindi aspettarsi una tipica avventura di Indiana Jones, piena di azione, intrighi e, come di consueto, nemici nazisti da affrontare. Utilizzando la celebre frusta per varie azioni, come muoversi, combattere e distrarre i nemici, i giocatori saranno trascinati in un'esperienza avvincente.

Che siate fan accaniti dei film o semplici amanti dei giochi di avventura action in stile Uncharted, Indiana Jones e L'Antico Cerchio promette di essere un'esperienza da non perdere. Vi invitiamo quindi a visitare la pagina di GameStop per effettuare il vostro preordine.

Vedi su Gamestop