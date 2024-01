Cassa bluetooth JBL SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -27%

Se non volete mai rinunciare alla vostra musica e siete alla ricerca di una cassa bluetooth di ottima qualità, non perdetevi JBL Flip Essential 2, oggi disponibile su Amazon ad appena 79,99€ grazie all'ottimo sconto del 27%!

Cassa bluetooth JBL Flip Essential 2, chi dovrebbe acquistarla?

La cassa bluetooth JBL Flip Essential 2 è pensata per chi non vuole mai rinunciare alla sua musica e non è disposto a scendere a compromessi sulla qualità del suono. Con i suoi bassi potenti e il suono nitido di JBL Original Pro, questa cassa è in grado di offrire il massimo dell'esperienza uditiva in qualsiasi momento, sia che vi troviate in movimento, sia che vogliate utilizzarla all'interno di un ambiente chiuso in totale comodità.

A completare il pacchetto troviamo un design elegante e resistente, che rendono lo speaker adatto agli ambienti esterni, anche grazie all' impermeabilità secondo lo standard IPX7: potrete quindi utilizzare lo speaker senza paura anche quando piove, ad esempio. E non dovrete aver paura di scaricare la batteria, dato che il dispositivo garantisce una durata che si attesta intorno alle 10 ore.

In conclusione, si tratta di uno speaker ideale per tutti gli amanti della musica, soprattutto adesso che viene proposto al prezzo di 79,99€, con un risparmio netto del 27% rispetto al prezzo originale.

