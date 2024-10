Il Lucca Comics&Games è in arrivo: acquista 2 set LEGO sul sito di Feltrinelli e ottieni uno sconto del 25%!

In occasione del Lucca Comics&Games, Feltrinelli propone un’imperdibile selezione di set LEGO in offerta al -25%! Fino al 3 novembre 2024, gli appassionati di set LEGO potranno scegliere tra centinaia di splendidi set in sconto. Dai set di Star Wars, a quelli di Harry Potter e, ancora, agli splendidi set dedicati all'arte e alla botanica, la promozione è pensata per farvi immergere completamente nella magica atmosfera del Lucca Comics&Games. Vi basterà scegliere 2 set a disponibilità immediata e otterrete uno sconto del 25%!

Offerte Feltrinelli in onore del Lucca Comics&Games, perché approfittarne?

Feltrinelli offre una selezione di set LEGO immediatamente disponibili e scontati al 25%, perfetti anche per chi cerca idee regalo in vista delle feste. La promozione, valida solo online, rappresenta un'opportunità unica per aggiungere alla vostra collezione prodotti esclusivi o per fare un regalospeciale a un prezzo vantaggioso.

Non perdete l’occasione di esplorare il catalogo completo sul sito di Feltrinelli! La promozione termina il 3 novembre 2024 alle ore 23:59, quindi affrettatevi: i set più ambiti potrebbero esaurirsi rapidamente.

Tra le offerte disponibili spicca quella sul set LEGO Icons 10368 Crisantemo, uno splendido kit di modellismo per adulti con cui costruire una decorazione floreale per l'arredamento di casa. Il crisantemo è un motivo popolare nell’arte tradizionale e rappresenta l’autunno assieme all’orchidea, al bambù e all’albicocco, le cosiddette quattro piante “nobili” nella cultura asiatica. Dedicatevi a questo hobby creativo con i fiori LEGO, un dono perfetto per ogni occasione, ottimo anche come regalo per l'anniversario, per un compleanno o per Natale.

Bellissimo anche il set LEGO di C-3PO, che riproduce il famoso droide C-3PO di Star Wars. Questo kit di modellismo LEGO da collezione è un’ottima idea regalo per un uomo, una donna e per tutti i fan adulti della classica saga di Star Wars. Un hobby creativo che offre una sfida di costruzione coinvolgente e gratificante, con cui dar vita a ogni dettaglio dell’amato personaggio di Star Wars.I

Infine, vi segnaliamo il set LEGO Art Via Lattea, un kit pensato per scoprire il cosmo e la scienza del sistema solare. Questa costruzione creativa per adulti, formata da 3.091 mattoncini e pezzi LEGO stratificati, offre un effetto 3D ricco di profondità e texture.

Queste, e tante altre offerte speciali vi aspettano sul sito di Feltrinelli. Per ottenere lo sconto, acquistate due set LEGO tra quelli selezionati nella lista. A ogni coppia di set acquistati, verrà applicato automaticamente uno sconto del 25% nel carrello. Completate quindi il vostro ordine per approfittare della promozione e arricchire la vostra collezione LEGO!

