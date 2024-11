Il Black Friday arriva anche su Moza Racing: SCONTI IMPERDIBILI dedicati ai videogiocatori!

Il Black Friday è il momento ideale per aggiornare il vostro setup da corsa e MOZA Racing offre promozioni imperdibili sui suoi simulatori di guida ad alte prestazioni. Con sconti fino al 27%, potete accedere a tecnologie avanzate e materiali di alta qualità per un’esperienza di guida senza precedenti. Diamo un'occhiata alle migliori offerte.

Le offerte Black Friday sul sito di Moza Racing rappresentano l'opportunità perfetta per gli appassionati di simulatori di guida che vogliono aggiornare il loro setup da gaming con prodotti di alta qualità, risparmiando allo stesso tempo sul prezzo di listino.

Tra le offerte più interessanti troviamo quella su R3 Racing Wheel and Pedals per Xbox & PC! Il bundle R3, con licenza ufficiale Xbox, rappresenta il nuovo standard per i simulatori di guida entry-level. Dotato di un motore DD Servo da 3,9 Nm, costruzione in alluminio di qualità aeronautica e impugnature in PU ISF resistenti, offre un feedback realistico e una precisione eccezionale. Il design innovativo a forma di X e il controllo intelligente della temperatura si combinano con la compatibilità con giochi di alto livello come Forza Horizon e F1. Con la tecnologia Direct Drive e funzionalità personalizzabili, il bundle R3 unisce prestazioni da console e tecnologia MOZA per un’esperienza di guida immersiva.

Ottimo anche il MOZA R5 Bundle. Pensato per chi vuole fare un passo avanti nel mondo delle simulazioni, offre un torque Direct Drive di 5,5 Nm, materiali robusti in alluminio, acciaio e pelle, e modalità di guida personalizzabili. Grazie al MOZA Pit House Control Center, potete monitorare i dispositivi, regolare le impostazioni e caricare preset con estrema facilità. Questo bundle è progettato per garantire immersione totale e durabilità, portando la vostra esperienza di guida a un livello superiore.

Infine vi segnaliamo l'offerta su R9 V2 Wheel Base. Se cercate una base volante di livello professionale, la MOZA R9 V2 è ciò che fa per voi. Con un torque di 9 Nm prodotto da un motore direct-drive servo, questa base garantisce prestazioni di altissimo livello. La costruzione in lega di alluminio aeronautico la rende leggera ma resistente, mentre la comunicazione wireless e il controllo della temperatura intelligente assicurano una gestione semplice e affidabile. Grazie al MOZA Pit House Control Center e al supporto per APP Cloud Control, l’esperienza di guida non è mai stata così fluida e personalizzata.

Questa e tante altre offerte vi aspettano sul sito di Moza Racing. Non perdete l’occasione di migliorare la vostra postazione di guida con la tecnologia MOZA Racing. Approfittate degli sconti fino al 27% e preparatevi a vivere le vostre corse preferite con un realismo mai visto prima.

