La nuova SH Figuarts di Ichigo Kurosaki in versione Getsuga Tensho offre un prodotto fedele, dettagliato e altamente posabile. Realizzata in PVC e alta 15 cm, presenta una scultura precisa e una colorazione pulita, arricchita dall’effetto scenico del Getsuga Tensho. Manca qualche gadget extra, ma nel complesso rimane un acquisto consigliatissimo ai fan di Bleach e ai collezionisti SH Figuarts.

Il protagonista di Bleach torna in grande stile con una nuova SH Figuarts targata Bandai e Tamashii Nations. Questa volta, Ichigo Kurosaki è raffigurato nella sua iconica versione Bankai – Getsuga Tensho, così come appare nella prima storica serie animata. Una trasformazione che i fan ricordano bene, resa famosa dalle battaglie ad alta intensità e dall’inconfondibile aspetto del protagonista, spada alla mano e sguardo deciso.

Con questa release, Bandai porta ai collezionisti un pezzo che punta tutto sulla fedeltà all’anime, offrendo un mix di dettagli, articolazioni e accessori che promettono di soddisfare sia chi ama ricreare le pose più iconiche, sia chi preferisce un’esposizione statica. Ma la domanda è: questa figure riesce davvero a catturare l’essenza di Ichigo e del suo attacco più celebre?

Ichigo Kurosaki chi è?

Ichigo Kurosaki, protagonista di Bleach, è un liceale capace di vedere i fantasmi, segnato dalla morte della madre e mosso dal desiderio di proteggere gli altri. Dopo aver ottenuto i poteri da Shinigami da Rukia Kuchiki, intraprende un percorso che lo porta a scoprire la sua natura complessa, frutto dell’unione di più eredità: umano, Soul Reaper, Hollow, Quincy e Fullbringer. La sua storia è caratterizzata da conflitti interiori, crescita personale e un forte senso di giustizia, che lo spinge a sfidare le regole pur di salvare chi ama. Diversamente da altri protagonisti shōnen, Ichigo non cerca gloria o potere assoluto: il suo unico obiettivo è proteggere, rendendolo un eroe vicino e credibile, capace di evolversi da ragazzo impulsivo a leader maturo ed empatico.

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il box della SH Figuarts Ichigo Kurosaki – Getsuga Tensho segue lo stile classico della linea, con un mix di grafica pulita e dettagli visivi accattivanti.

Sul fronte, domina una grande finestra trasparente che permette di ammirare la figure e gli accessori inclusi, affiancata da una foto promozionale a colori di Ichigo in posa dinamica. La scelta di uno sfondo arancione brillante, in contrasto con il nero del costume, richiama immediatamente l’estetica di Bleach e l’energia dell’attacco Getsuga Tensho.

La parte frontale è arricchita dal logo della serie, dal marchio Bandai e Tamashii Nations e da una stampa ben visibile del nome del personaggio, in bianco e arancione. Sul retro, il packaging offre una panoramica delle pose possibili e degli accessori inclusi, con foto ad alta risoluzione che mostrano il livello di dettaglio della scultura e gli effetti visivi. Non manca la sezione “Option Parts”, che evidenzia i volti intercambiabili e la Zangetsu in diverse configurazioni.

Il risultato è un packaging moderno e funzionale, che non solo protegge la figure, ma la presenta in modo collezionisticamente attraente, rendendolo perfetto sia per chi espone la scatola sigillata sia per chi preferisce aprirla e utilizzare tutti gli accessori.

Blister

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

All’interno della confezione, la SH Figuarts Ichigo Kurosaki – Getsuga Tensho è custodita in due blister di plastica trasparente, pensati per garantire protezione durante il trasporto e al tempo stesso un’ottima organizzazione dei vari componenti.

Il primo blister ospita la figure insieme agli accessori principali: troviamo infatti diversi volti intercambiabili, tra cui quello con la caratteristica maschera da Vizard, oltre a un set di mani alternative che permette di ricreare una vasta gamma di pose. Non manca la Zangetsu, la celebre spada di Ichigo, realizzata in scala con attenzione ai dettagli.

Il secondo blister è invece interamente dedicato all’effetto scenico del Getsuga Tensho, un elemento che arricchisce notevolmente le possibilità espositive, permettendo ai fan di ricreare una delle tecniche più iconiche del protagonista.

Aspetto e posabilità

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

La SH Figuarts Ichigo Kurosaki – Getsuga Tensho si distingue per l’ottima fedeltà al design originale del manga e dell’anime. Alta circa 15 cm e realizzata in PVC, la figure cattura perfettamente l’essenza del protagonista, con una scultura curata nei dettagli e proporzioni fedeli.

Ichigo è raffigurato nella sua veste da Shinigami in versione Bankai, con il classico abito nero che si chiude sul davanti e lascia ricadere un drappo fluido attorno alle gambe. Il busto si presenta più aderente, mettendo in evidenza la silhouette slanciata del personaggio. Il lavoro di scultura risulta preciso, soprattutto nei dettagli del viso e dei capelli, che restituiscono l’espressività tipica di Ichigo.

La colorazione, seppur priva di grandi sfumature, è molto pulita e uniforme, senza sbavature o imperfezioni. Questo contribuisce a un risultato visivo ordinato e fedele, perfettamente in linea con lo stile della linea SH Figuarts.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Sul fronte delle articolazioni, la figure non delude: Ichigo presenta numerosi snodi distribuiti su tutto il corpo, come ci si aspetta da questa collezione, permettendo un’ampia gamma di pose dinamiche. Anche il drappo del costume è articolato, così da garantire ancora più libertà creativa nelle pose.

La spada Zangetsu completa il quadro, accompagnata dal vero pezzo forte di questa release: l’effetto scenico del Getsuga Tensho. Realizzato in plastica traslucida, si aggancia allo stand trasparente incluso in confezione, permettendo di ricreare l’attacco energetico più iconico di Ichigo e dando alla figure una dimensione spettacolare.

Per quanto riguarda la stabilità, il prodotto si comporta bene: in posizione eretta è solido e sicuro, mentre per le pose più dinamiche è necessario qualche tentativo per trovare il giusto bilanciamento. Nulla che comprometta l’esperienza complessiva, anzi, fa parte del divertimento nel ricreare le scene dell’anime.

Conclusioni

La SH Figuarts Ichigo Kurosaki – Getsuga Tensho rappresenta senza dubbio un acquisto di rilievo per tutti i fan di Bleach e per i collezionisti della linea Bandai Tamashii Nations. Nonostante la mancanza di ulteriori gadget extra, la figure convince grazie a un design fedele e curato, una colorazione pulita e soprattutto un’eccellente posabilità, che consente di ricreare con facilità le pose più iconiche dell’anime.

Il lavoro svolto da Bandai è evidente in ogni dettaglio: dal volto ben scolpito alla resa del Bankai, fino al colpo scenico del Getsuga Tensho che, grazie all’effetto traslucido e allo stand incluso, dona grande impatto visivo all’esposizione. Anche la stabilità è più che soddisfacente, con l’unica piccola accortezza di dover bilanciare al meglio le pose più complesse.

In definitiva, questa action figure riesce a catturare l’essenza del personaggio e a trasmettere tutta l’energia che Ichigo porta con sé sul campo di battaglia. Una proposta che, pur nella sua semplicità di accessori, si distingue per solidità e qualità, diventando un must-have per chi ama Bleach e desidera avere Ichigo nella propria collezione.

Ichigo Kurosaki – Getsuga Tensho SH Figuarts, sarà disponibile in Italia tra agosto e settembre 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.