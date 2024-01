Si avvicina anche quest'anno il momento di San Valentino, una giornata che non è bella se non la si trascorre in compagnia della propria dolce metà, decidendo cosa fare insieme per divertirsi.

Siamo videogiocatori (e se siete qui lo siete anche voi), quindi sappiamo che molte coppie sceglieranno di passare la serata insieme direttamente a casa – lo abbiamo fatto tutti, almeno una volta! –, magari ordinando del buon cibo a domicilio e trascorrendo qualche ora in compagnia di un film o di un videogioco.

Ecco, se il vostro piano per approcciarvi alla serata di San Valentino somiglia a questo, sappiate che per darvi qualche idea sui migliori giochi da giocare insieme a San Valentino c'è, ovviamente, SpazioGames.

Abbiamo identificato alcuni titoli, con atmosfere e vocazioni diverse, che potranno divertire sia voi che la metà più dolce di voi, controller alla mano: sbizzarritevi a scegliere quelli ideali per il vostro 14 febbraio, tra giochi in cooperazione, sfide e un po' di sana avventura. E se cercate qualche idea regalo economica per accompagnare l'occasione, accomodatevi tra le nostre guide.

I migliori giochi da giocare insieme a San Valentino

Unravel 2

In due è tutto più bello

Ci sono delle difficoltà che, da soli, sono praticamente insormontabili – ma che diventano, invece, molto più semplici da approcciare, oltre che meno spaventose, quando le cose si fanno in due. È anche l'idea alla base di Unravel 2, seguito dell'apprezzato platform-adventure con protagonista Yarny, adorabile pupazzo di lana che si srotola via via che procede lungo il suo cammino.

Questa volta affiancato da un alleato, Yarny non deve più fare tutto da solo, ma può condividere i momenti di gioia e quelli di difficoltà con chi lo accompagna nel suo viaggio. E se non è un gioco perfetto per San Valentino questo, allora alziamo le mani.

Super Smash Bros. Ultimate

In amore vince... chi vince, no?

Nintendo è sempre una certezza, quando c'è da passare dei momenti insieme: ecco allora che non potete assolutamente non pensare di dedicare la serata di San Valentino a delle risse virtuali spettacolari come quelle concesse da Super Smash Bros. Ultimate.

Con il roster più titanico di sempre, che include tanto i personaggi più celebri dei mondi Nintendo quanto quelli di molti altri videogiochi (pensate a Snake da Metal Gear o a Cloud da Final Fantasy VII), parliamo dell'episodio di Smash per eccellenza, divertentissimo per sfidarsi senza esclusione di colpi. E, perché no, per consolarsi a vicenda quando si perde!

A Way Out

Il bello della cooperativa

Se c'è qualcuno che crede fortemente nel bello del videogiocare insieme, quello è Josef Fares: l'eccentrico autore di videogiochi ha infatti firmato A Way Out, una piccola chicca nel panorama delle avventura da giocare in condivisione con qualcuno che sia rigorosamente seduto al vostro fianco.

Nei panni dei due protagonisti, vi ritroverete così a vivere un intrigo appassionante e a collaborare per sopravvivere: un gioco perfetto per unire le forze e, contemporaneamente, godersi una bella storia.

Overcooked!

Difficilmente avete mai riso così tanto

A volte fare le cose insieme le rende più facili, ma a una condizione: farle per bene. E se non lo sa chi ha una vita di coppia, fatta di condivisione, complicità e incastri tra i rispettivi impegni, chi potrebbe saperlo? Ecco perché Overcooked! 2 (ma anche il capitolo precedente) è un gioco perfetto per sbellicarvi dalle risate nella serata di San Valentino: questo divertente e coloratissimo titolo di Team 17 vi mette al centro di improbabili cucine in ristoranti ancora più improbabili, chiamati a collaborare per preparare in modo soddisfacente e rapido le pietanze richieste dagli avventori.

Coordinatevi per bene e raggiungerete l'eccellenza (con tanto di esultanze che vi ritroverete a fare senza rendervene nemmeno conto, possiamo testimoniare in prima persona, ndr), fate le cose a naso e inizierete a vedere fornelli che vanno a fuoco, ordini che saltano e comande sbagliate. Buon divertimento!

It Takes Two

L'importanza del fare le cose insieme

Lo dice il titolo stesso: per certi risultati, ce ne vogliono due, di persone. Serve unire le forze, fare le cose insieme, al di là dei disaccordi, dei musi: ci sono cose più importanti e punti di unione che si trascurano.

It Takes Two, eletto GOTY 2021 ai The Game Awards dalla giuria specializzata, è semplicemente tutto questo ed è un'esperienza che, giocata insieme, non si dimentica facilmente: remare nella stessa direzione è l'unico modo per rendersi davvero felici, prendendosi cura l'uno dell'altro.

Mario Party Superstars

Divertirsi insieme ridendo a crepapelle

Con il ritorno di alcuni tabelloni classici, Mario Party Superstars è uno di quei giochi che vi divertiranno da morire in compagnia della vostra dolce metà (non letteralmente, non arriviamo ai livelli di Romeo e Giulietta, per favore, ndr).

Se volete divertirvi tra assurdi mini-giochi e la riscoperta di alcuni grandi classici della saga, è uno dei modi perfetti per qualche momento di leggerezza insieme in vista di San Valentino.

Goat Simulator 3

Per ridere da matti, insieme

Una delle cose più belle da fare, come coppia, è senza dubbio ridere insieme delle stesse cose assurde. Se volete passare un San Valentino a sbellicarvi, probabilmente dovreste giocare insieme a Goat Simulator 3.

Questo demenziale videogioco, che prende in giro gli open world moderni pieni di secondarie inutili e torri da scalare per svelare la mappa, vi permette di farvi affiancare da un alleato in dei folli mini-giochi che ben si sposano all'atmosfera del titolo. Una volta afferrato il controller, credeteci, non smetterete più di ridere.