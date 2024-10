I migliori Funko Pop da regalare a Natale!

Natale si avvicina e, se non sapete cosa regalare, non avete mai pensato ad un Funko Pop? Le mitiche action-figure in vinile della Funko hanno infatti un fascino inspiegato e inspiegabile, nella loro capacità di fare caricatura dei più disparati personaggi della cultura pop. E allo stesso tempo non si fermano neanche dal riproporre quegli stessi personaggi in numerose varianti, come appunto in quella natalizia. E visto che siamo in tema di regali, dopo quelli dedicati ad Halloween oggi facciamo una piccola ma polposa rassegna dei migliori Funko Pop a tema natalizio!

I migliori Funko Pop per Natale

Spider-Man Holiday

Il Funko Pop di Spider-Man di Natale è un'adorabile variante del celebre supereroe dei fumetti Marvel. Questo personaggio, noto per il suo costume rosso e blu, si presenta in una versione festiva, indossando un maglione di Natale. La testa oscillante, poi, conferisce un aspetto giocoso e dinamico. Alto circa 10 cm, è un ottimo regalo di Natale per i fan di Spider-Man e per chi ama i Funko Pop.

Deadpool Holiday

Il Funko Pop di Deadpool in versione Holiday è una figura da collezione della linea dedicata al celebre antieroe Marvel. Questa versione rappresenta Deadpool in una veste festiva, tipicamente a tema natalizio, con dettagli divertenti e ironici che richiamano lo spirito scherzoso del personaggio. Come molti Funko Pop ispirati ai personaggi Marvel, questa versione ha la testa oscillante. Ciò significa che la testa è fissata tramite una molla, che le permette di muoversi avanti e indietro con un piccolo tocco o quando viene agitata.

Il Grinch e Max

I Funko Pop dedicati al Grinch e al suo cane Max sono ispirati al classico personaggio creato da Dr. Seuss, protagonista della celebre storia di Natale "How the Grinch Stole Christmas!" ("Il Grinch e la favola di Natale"). Questi Pop catturano il fascino dei personaggi iconici del libro, del film d'animazione e delle versioni cinematografiche più recenti, come il film d'animazione del 2018 e il live-action con Jim Carrey del 2000. La data di uscita di questi Pop è fissata per il 4 novembre.

Grogu Holiday

Grogu viene raffigurato con vestiti natalizi che lo rendono perfetto per la stagione delle festività. Con le sue iconiche grandi orecchie e occhi espressivi, mantiene l’aspetto tenero che lo ha reso così popolare nella serie TV The Mandalorian. Il suo viso esprime curiosità e dolcezza, con un look che attira i fan di tutte le età. Come gli altri Funko Pop della linea Star Wars, anche questa versione di Grogu ha la testa oscillante grazie a una molla, il che aggiunge un tocco giocoso alla figura.

Pluto Holiday

Questo Funko Pop fa parte delle collezioni a tema natalizio, che includono i classici personaggi Disney in versioni pensate per le festività. Come tutti i Funko Pop, la figura di Pluto segue lo stile iconico con una testa più grande rispetto al corpo. Anche i suoi dettagli distintivi, come il muso e le grandi orecchie, sono stilizzati per rimanere riconoscibili nel classico formato Funko.

Santa Jack Skellington

Il Funko Pop di Santa Jack Skellington è una figura da collezione ispirata al personaggio principale del celebre film di animazione The Nightmare Before Christmas di Tim Burton e Henry Selick. In questa versione, Jack Skellington è vestito da Babbo Natale, richiamando uno dei momenti più iconici del film, quando Jack cerca di prendere il posto di Santa Claus (Babbo Natale) e celebrare il Natale a modo suo.

Stitch Holiday

Il Funko Pop di Stitch in versione Holiday è una figura da collezione della linea dedicata al celebre personaggio di Stitch, l’adorabile alieno protagonista del film d'animazione Disney Lilo & Stitch. In questa versione, Stitch è vestito e raffigurato in un contesto festivo e natalizio, portando il suo classico fascino birichino nel mondo delle festività.