Il visore HTC Vive Pro 2 a a 549€ con 340€ di sconto!

Il lancio dell'HTC Vive Pro 2 ha rappresentato una svolta nel mondo della realtà virtuale, stabilendosi come un punto di riferimento grazie alla sua risoluzione straordinaria di 5K. Originariamente venduto a 892,68€, oggi Amazon lo propone a 549€, rendendo molto allettante l'acquisto di questo dispositivo all'avanguardia per gli appassionati di VR con lo sconto del 38%.

HTC Vive Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

HTC Vive Pro 2 è il visore di realtà virtuale ideale per gli appassionati più esigenti di VR e per chi cerca un'esperienza coinvolgente con la massima nitidezza possibile. Dotato di una risoluzione di 4896 x 2448 pixel, questo dispositivo offre dettagli cristallini che lo rendono perfetto per chi non vuole fare compromessi sulla qualità visiva.

L'HTC Vive Pro 2 offre un campo visivo allargato a 120 gradi che amplifica l'immersione, permettendo agli utenti di percepire l'ambiente digitale in modo più naturale e intuitivo. La sua struttura bilanciata assicura comfort durante sessioni prolungate, adattandosi a diverse esigenze fisiche, incluso il supporto per chi porta gli occhiali.

Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, l'HTC Vive Pro 2 è ideale non solo per chi cerca la massima risoluzione, ma anche per una fluidità eccellente nei movimenti, essenziale nei giochi VR. La capacità di ridurre l'affaticamento degli occhi e di adattarsi a diverse dimensioni della testa e tipologie di visione rende questo visore VR estremamente versatile e inclusivo. Con un prezzo di 549€ invece di 892,68€, rappresenta un investimento che soddisferà le esigenze di chi cerca massima immersione e comfort nelle sessioni virtuali.

Vedi offerta su Amazon