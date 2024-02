SVUOTATUTTO AMAZON: Hogwarts Legacy per PS5 in sconto del 23%

Vi abbiamo già parlato in positivo di Hogwarts Legacy in una delle nostre recensioni: se questo gioco vi ha convinti come ha fatto con noi, questo potrebbe essere davvero il momento giusto per acquistarlo. Amazon, infatti, ha messo la versione per PS5 in offerta al 23% di sconto, consentendovi di portarvelo a casa a soli 45,99€. Se siete appassionati del mondo di Harry Potter, non potete lasciarvi sfuggire questa occasione!

Hogwarts Legacy per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete anche voi amanti dell'universo di Harry Potter e desiderate immergervi in un'avventura magica ambientata ben prima degli eventi narrati nei libri, Hogwarts Legacy vi trasporterà nella Hogwarts del 1800, dove vestirete i panni di uno studente dotato di un talento straordinario, cruciale per svelare un antico segreto che minaccia l'intero mondo magico. È un titolo perfetto per chi desidera esplorare i celebri corridoi di Hogwarts, costruire alleanze con i personaggi del gioco appartenenti alle varie casate, affrontare i Maghi Oscuri e avere l'opportunità di determinare il destino del mondo magico attraverso le proprie scelte.

Il gioco è anche adatto a chi non conosce a menadito la serie ma ama i videogiochi di ruolo e di avventura, promettendo ore di intrattenimento all'insegna della magia. La peculiarità di questo gioco risiede infatti nella possibilità di scrivere la propria storia e plasmare quella che sarà l'eredità del vostro personaggio per il mondo magico.

Se quindi siete babbani che non si sono ancora rassegnati all'idea di non aver ricevuto la loro lettera per Hogwarts, questa è la vostra occasione per indossare i panni di un mago e lanciare i vostri incantesimi: grazie ad Amazon potete infatti recuperare la versione PS5 del gioco in sconto del 23%, al prezzo vantaggioso di soli 45,99,€.

