Hot Toys ha ufficialmente aperto i preordini per una nuova e attesissima action doll in scala 1/6 dedicata a Harley Quinn, tratta dal film Suicide Squad del 2016. La celebre casa produttrice di figure da collezione torna a rendere omaggio al personaggio interpretato da Margot Robbie, con una riproduzione che cattura tutta l’essenza della Harley cinematografica: esuberante, imprevedibile, pericolosa e allo stesso tempo irresistibilmente affascinante.

Harley Quinn - Hot Toys

Questa nuova proposta si distingue per un livello di fedeltà senza precedenti. La scultura del volto è stata completamente aggiornata e riproduce con precisione i tratti di Margot Robbie, arricchita da un innovativo sistema di occhi rotanti separati, che consente di variare l’espressività dello sguardo a seconda della posa scelta. I capelli biondi, con le inconfondibili punte rosa e blu, sono scolpiti con un realismo che ne esalta il dinamismo.

Uno degli elementi più interessanti è il corpo di nuova concezione, realizzato in silicone con scheletro interno in metallo. Questa scelta tecnica permette un design senza cuciture e una grande libertà di posizionamento, mettendo in risalto sia le linee del personaggio sia i dettagli come i tatuaggi, riprodotti con estrema accuratezza.

Il look di Harley Quinn è stato ricreato in ogni particolare: dalla t-shirt “Daddy’s Lil Monster”, alla giacca da baseball rosso e blu con finiture metallizzate, fino agli hot pants, ai collant a rete e agli accessori iconici come tacchi alti, girocollo, bracciali e cintura. Ogni elemento è realizzato con materiali scelti per garantire la massima fedeltà alle texture originali del film.

La figure include inoltre una vasta gamma di accessori: mazza da baseball con scritte personalizzate, mazza da hockey, revolver con due caricatori, borsa rubata nella celebre scena della vetrina e una base espositiva con effetto vetro infranto.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa dal distributore Heo, l’action doll di Harley Quinn è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio sul mercato è previsto per la fine del 2026, rendendo questo pezzo un must-have per tutti i collezionisti e per i fan del DC Extended Universe.