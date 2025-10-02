Il team di Supergiant Games ha rilasciato il primo aggiornamento correttivo per Hades 2, concentrandosi principalmente su correzioni tecniche e risoluzione di problemi minori, ma con una particolare attenzione verso uno dei nemici più frustranti del gioco. La patch 1.0 Hotfix 1 arriva dopo una settimana dal lancio ufficiale del sequel, che sta riscuotendo lo stesso successo travolgente del primo capitolo della serie.

Tra le numerose correzioni tecniche, spicca un intervento specifico che farà la gioia di molti giocatori: il Phantom (Fields) non potrà più assorbire energia vitale dai servitori evocati dal giocatore. Questo miniboss si era guadagnato la fama di essere uno degli avversari più ostici dell'intero gioco, capace di rivaleggiare in difficoltà persino con i Guardian che fungono da boss finali di ogni zona.

La meccanica problematica emergeva quando i giocatori utilizzavano l'incantesimo della dea lunare Selene, che permette di rianimare l'ultimo nemico ucciso per combattere al proprio fianco. Quella che doveva essere una tattica vincente si trasformava in un boomerang: il Phantom sfruttava i servitori evocati come fonte aggiuntiva di punti vita, rendendo lo scontro ancora più impegnativo del previsto.

Le caratteristiche del Phantom lo rendevano già di per sé un osso duro: la capacità di curarsi dopo ogni attacco sferrato contro il giocatore, unita a pattern di movimento difficili da prevedere, creava situazioni di combattimento particolarmente caotiche. La situazione peggiorava ulteriormente considerando gli effetti visivi spettacolari ma talvolta confusionari che caratterizzano gli scontri in Hades 2, dove tenere traccia di tutti gli elementi in campo può risultare complesso.

L'aggiornamento non si limita però a questo singolo intervento. La lista completa delle correzioni include problemi con gli effetti dei Keepsake olimpici che non si riattivavano correttamente, malfunzionamenti nelle profezie della Lista del Destino legate agli Aspetti Nascosti, e diverse problematiche relative ai trofei e agli achievement che si sbloccavano in momenti sbagliati.

Il team ha inoltre risolto diverse questioni legate all'interazione tra oggetti e abilità specifiche, come il conflitto tra l'Amuleto della Gorgone di Atena e il Filo di Arianna di Caronte. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai problemi di scripting narrativo che coinvolgevano Ecate, uno dei personaggi centrali della storia.

Non mancano correzioni per crash rari del sistema, miglioramenti alla compatibilità con i metodi di input cinesi e aggiornamenti alle traduzioni in diverse lingue. L'aggiornamento dimostra l'impegno di Supergiant Games nel perfezionare un'esperienza di gioco che sta già conquistando il pubblico internazionale, seguendo le orme del successo del primo Hades.