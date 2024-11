Guferia LEGO di Hogwarts a 36€: ti senti un mago a un prezzo babbano!

Il set LEGO guferia del castello di Hogwarts è oggi disponibile su Amazon al prezzo di 35,99€ invece di 44,99€, risparmiando il 20%. Questo kit LEGO di Harry Potter consente di ricreare magiche avventure nella guferia di Hogwarts, compresa la scena dove Harry invita Cho Chang al Ballo del Ceppo. Con 364 pezzi, 3 minifigure e 5 gufi, offre ore di gioco e divertimento. Perfetto dagli 8 anni in su, questo set è ideale per stimolare la fantasia e per arricchire la collezione LEGO Harry Potter con un pezzo unico. È inoltre il primo di una serie di set modulari che possono essere collegati per creare un dettagliato castello di Hogwarts in mattoncini LEGO.

Set LEGO guferia del castello di Hogwarts, chi dovrebbe acquistarlo?

La guferia LEGO del castello di Hogwarts rappresenta un'ottima scelta per i ragazzini dagli 8 anni in su che sono appassionati dell'universo di Harry Potter. Questo set non solo offre ore di divertimento attraverso la costruzione e il gioco di ruolo, ma soddisfa anche il desiderio di esplorare il mondo magico da una prospettiva unica, quella degli adorati gufi di Hogwarts. Con la presenza di 3 personaggi tra cui Harry Potter, Cho Chang e Argus Gazza, oltre a 5 gufi diversi, i bambini hanno l'opportunità di ricreare famose scene dei libri e dei film o inventare nuove avventure. Perfetto per incentivare la creatività e le abilità motorie fini, questo set risponde sia ai bisogni di gioco indipendente che di interazione sociale giocando con gli amici.

In aggiunta, il design modulare di questo set invita ad ampliare la collezione, collegandolo con altri pezzi per ricreare il castello di Hogwarts nel suo splendore. Tale caratteristica lo rende una proposta di valore sia per i giovani costruttori che per i collezionisti in erba, stimolando l'immaginazione e offrendo un oggetto spettacolare da esporre una volta completato. La guferia completata è alta 36 cm e largo 12 cm con appositi davanzali esclusivi per i gufi, una statua di gufo, uno dei 14 ritratti di Hogwarts collezionabili e accessori vari. Si tratta di un bellissimo set perfetto non solo per il divertimento ma anche per il valore educativo e decorativo a lungo termine.

Il set LEGO guferia del castello di Hogwarts, con un prezzo ora ridotto a 35,99€ da 44,99€, rappresenta una splendida opportunità per arricchire la collezione di giochi di un appassionato del mondo di Harry Potter. Oltre a stimolare la creatività e l'immaginazione, questo set offre anche l'opportunità di esporre un pezzo da collezione unico. Lo consigliamo come idea regalo per stimolare gioco indipendente o condiviso, unendo il piacere della costruzione alla magia delle avventure di Harry Potter.

