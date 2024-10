Google Pixel 9 in OFFERTA a 809€ con COUPON SCONTO!

Il Google Pixel 9 è un vero gioiello per gli appassionati di fotografia e tecnologia. Questo smartphone Android sbloccato con fotocamera avanzata, batteria da 24 ore di autonomia e un luminoso display Actua da 6,3" vi permette di catturare momenti straordinari e godere delle più innovative funzionalità AI. Grazie a una struttura ultra liscia e 7 anni di aggiornamenti garantiti, è il dispositivo che vi accompagnerà nel tempo senza perdere mai in efficacia. Disponibile a 899€, potete attivare il coupon in pagina di 89,90€ arrivando al prezzo finale di 809,10€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto di 89,90€ durante il checkout.

Google Pixel 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 9 è l'ideale per gli appassionati di fotografia che desiderano sfruttare le ultime novità nell'ambito dell'intelligenza artificiale per catturare e modificare le proprie immagini. Con una fotocamera avanzata e funzionalità di editing basate sull'AI, questo ottimo smartphone è perfetto per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità delle proprie foto. Inoltre, la sua batteria da 24 ore è ideale per soddisfare le necessità di chi è sempre in movimento e non vuole preoccuparsi di ricaricare il dispositivo continuamente.

Inoltre, il Google Pixel 9 non è soltanto una scelta eccellente per i fotografi amatoriali o professionali. È anche consigliato per gli utenti che cercano un dispositivo in grado di supportarli nelle proprie attività quotidiane grazie all'avanzata intelligenza artificiale. Se dovete finire una lista di cose da fare, pianificare o avviare progetti, questo smartphone facilita ogni compito grazie alla sua AI. A tutto ciò si aggiunge un design ultraliscio con bordi curvi e un display Actua da 6,3 pollici, rendendolo non solo funzionale ma anche elegante. Per chi cerca uno smartphone con tecnologia avanzata, stile e durabilità, il Google Pixel 9 rappresenta una scelta oculata, supportata da 7 anni di aggiornamenti per sistema operativo e sicurezza.

Offerto a 809,10€ grazie al coupon, il Google Pixel 9 rappresenta un investimento per chi desidera uno smartphone all'avanguardia, con funzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale, fotocamera di alta qualità e aggiornamenti garantiti a lungo termine. La combinazione di potenza, design e innovazione lo rendono una scelta consigliata per chi cerca non solo uno smartphone, ma un compagno affidabile per tutte le attività quotidiane.

Vedi offerta su Amazon