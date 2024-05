MINIMO STORICO! Pixel 7a oggi è scontato di 160€!

Da poche ore è possibile preordinare il nuovo Google Pixel 8a. Tuttavia, sorge la domanda se valga davvero la pena affrettarsi per l'ultimo modello di Google, considerando che il suo predecessore, il Pixel 7a, offre funzionalità di intelligenza artificiale praticamente identiche e aggiornamenti regolari a un costo notevolmente inferiore. Inoltre, con l'introduzione del nuovo modello, Amazon offre oggi il Pixel 7a al prezzo più basso mai registrato. Acquistare questo modello ora diventa quindi ancora più vantaggioso, con un prezzo ridotto a soli 349€ e ben 160€ di sconto sul prezzo originale.

Google Pixel 7a, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 7a è la scelta perfetta per gli utenti che cercano uno smartphone all'avanguardia nel campo della fotografia e della sicurezza digitale. Grazie al suo sistema a doppia fotocamera posteriore e all'elaborazione avanzata delle immagini, consente di catturare foto eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità, correggere le immagini sfocate e rimuovere gli elementi di disturbo.

Oltre alle sue capacità fotografiche, Google Pixel 7a offre anche un'ottima autonomia della batteria, che può durare oltre 24 ore e, se necessario, può essere estesa fino a 3 giorni con la modalità di risparmio energetico estremo. La presenza del chip di sicurezza Titan M2 e della VPN di Google One integrata senza costi aggiuntivi lo rendono adatto a chi presta particolare attenzione alla protezione delle proprie informazioni personali e desidera navigare in sicurezza su Internet, anche quando connesso a reti Wi-Fi pubbliche.

La sua velocità e facilità di ricarica aggiungono ulteriori punti a favore per chi cerca uno smartphone di alta qualità, offerto ora a un prezzo vantaggioso di 349€ rispetto al prezzo originale di 509€. Pertanto, se le novità introdotte con il nuovo Pixel 8a, come il processore Tensor G3, non sono sufficienti da giustificare l'attuale differenza di prezzo di 200€, l'acquisto del Pixel 7a potrebbe rappresentare una scelta molto più conveniente e sensata.

Vedi offerta su Amazon