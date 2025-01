Goditi il TOP della tecnologia: MacBook Air 13'' con chip M3 è SCONTATO di 350€!

Se siete alla ricerca di un laptop leggero, potente e all’avanguardia, MacBook Air 13" con chip M3 è ora in offerta su Amazon a soli 999€, con un incredibile risparmio di 350€ rispetto al prezzo originale di 1.349€. Non lasciatevi scappare questa occasione per mettere le mani su uno dei portatili più innovativi di Apple.

MacBook Air 2024 con chip M3 ridefinisce il concetto di portabilità e prestazioni. Con una CPU a 8 core e una GPU fino a 10 core, questo laptop è progettato per gestire senza sforzo lavoro e svago. Il suo design ultracompatto, spesso poco più di un centimetro e superleggero, lo rende perfetto per chi è sempre in movimento. Il display Liquid Retina da 13,6" supporta un miliardo di colori, offrendo immagini straordinarie per qualsiasi attività, dai film alle sessioni di lavoro creativo.

Dotato di 16GB di memoria unificata e un’unità SSD da 256GB, MacBook Air offre velocità e reattività eccezionali, con un sistema che gira alla perfezione anche con le applicazioni più impegnative, come Adobe Creative Cloud o Microsoft 365. La batteria con un’autonomia fino a 18 ore vi accompagna tutto il giorno, mentre la videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni integrati e i quattro altoparlanti con audio spaziale garantiscono un’esperienza multimediale di altissimo livello.

Approfittate di questa straordinaria offerta: il MacBook Air 13" con chip M3 è disponibile su Amazon a soli 999€, con uno sconto imperdibile di 350€! Non aspettate oltre, portate a casa uno dei migliori laptop sul mercato e rivoluzionate il vostro modo di lavorare e divertirvi.