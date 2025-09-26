Ottobre è da sempre uno dei mesi più attesi dai giocatori: l’arrivo dell’autunno porta con sé non solo serate più lunghe perfette per immergersi nei videogiochi, ma anche l’inizio di una stagione ricchissima di uscite.

Nel 2025, per i possessori di PlayStation 5, ottobre si presenta come un mese centrale, capace di unire grandi ritorni, nuove proprietà intellettuali e produzioni che cercano di lasciare il segno all’interno di un mercato sempre più competitivo.

La console di Sony, ormai nel pieno della sua maturità, può contare su una line-up variegata che mette insieme tanto le esclusive quanto i titoli multipiattaforma.

Da una parte abbiamo produzioni che spingono l’hardware PS5 verso scenari tecnici e artistici inediti, dall’altra giochi che abbracciano pubblici diversi: dagli appassionati di RPG giapponesi agli amanti degli sparatutto, passando per chi preferisce esperienze più intime e narrative.

Prodotto in caricamento

Ciò che rende ottobre particolarmente affascinante è proprio la varietà. Non si tratta solo di “titoloni” capaci di polarizzare l’attenzione del pubblico globale, ma anche di produzioni che provano a riportare in auge franchise storici o a offrire nuove prospettive su generi consolidati. È un equilibrio raro, che permette alla libreria PS5 di arricchirsi di esperienze uniche e, soprattutto, di parlare a giocatori diversi.

In questo articoli vedremo da vicino quali sono i giochi PS5 in uscita a ottobre 2025, analizzandone i punti salienti e individuando i titoli che avranno più probabilità di lasciare un’impronta significativa nel panorama videoludico dei prossimi mesi.

Titoli PS5 in uscita a ottobre 2025

Ghost of Yotei – 2 ottobre 2025 (esclusiva PS5)

– 2 ottobre 2025 (esclusiva PS5) Digimon Story: Time Stranger – 3 ottobre 2025

– 3 ottobre 2025 Little Nightmares III – 10 ottobre 2025

– 10 ottobre 2025 Battlefield 6 – 10 ottobre 2025

– 10 ottobre 2025 Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 21 ottobre 2025

– 21 ottobre 2025 Ninja Gaiden 4 – 21 ottobre 2025

– 21 ottobre 2025 Double Dragon Revive – 23 ottobre 2025

– 23 ottobre 2025 The Outer Worlds 2 – 29 ottobre 2025

– 29 ottobre 2025 Dragon Quest I & II HD-2D Remake – 30 ottobre 2025

– 30 ottobre 2025 ARC Raiders – 30 ottobre 2025

L’esclusiva di punta del mese è senza dubbio Ghost of Yotei, titolo che porta avanti l’eredità di Ghost of Tsushima. Ambientato nelle terre innevate del Giappone settentrionale, promette un approccio più cupo e spirituale rispetto al predecessore.

Il lavoro di Sucker Punch punta a combinare un comparto tecnico di altissimo livello con un impianto narrativo che esplora nuovi temi, mantenendo intatto lo spirito del viaggio e dell’onore che aveva reso celebre il primo capitolo.

Ottobre è anche il mese del ritorno di colossi come Battlefield 6, destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per gli sparatutto bellici, e The Outer Worlds 2, che riporta la firma Obsidian in un universo sci-fi satirico e ricco di scelte narrative.

Entrambi i titoli arriveranno anche su PS5, dando agli utenti Sony due esperienze molto diverse, ma accomunate da un forte impatto mediatico.

Se c’è un filo conduttore in questo ottobre, è proprio la nostalgia che incontra l’innovazione. Digimon Story: Time Stranger punta a ridare nuova linfa a uno dei marchi giapponesi più amati, mentre Ninja Gaiden 4 segna il ritorno di un franchise che aveva fatto scuola negli action/hack & slash.

Double Dragon Revive, invece, richiama le atmosfere retrò dei picchiaduro a scorrimento, aggiornandole con meccaniche più moderne per conquistare nuove generazioni di giocatori.

Non mancano nemmeno i titoli “di nicchia” che potrebbero rivelarsi sorprese inattese. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 continua a essere attesissimo da chi cerca un RPG narrativo complesso e oscuro, mentre ARC Raiders si propone come una sfida cooperativa in un mondo sci-fi affascinante e ricco di azione. Accanto a questi, Little Nightmares III promette un viaggio horror suggestivo e carico di simbolismo, perfetto per la stagione autunnale.

Il calendario di ottobre 2025 su PS5 offre un mix equilibrato tra novità, ritorni e produzioni di ampio respiro. Non è un mese dominato da un singolo titolo capace di oscurare gli altri, ma piuttosto da una serie di uscite che, sommate, compongono un mosaico estremamente interessante.

I giocatori avranno l’imbarazzo della scelta e, con le festività sempre più vicine, Sony sembra aver calibrato con attenzione il ritmo delle pubblicazioni per dare a ognuno un motivo valido per accendere la propria console. Quale sarà il vostro?