Giochi Bethesda scontati fino al 90% su Instant Gaming!

Se siete appassionati dei giochi prodotti da Bethesda o desiderate arricchire la vostra conoscenza nel campo dei videogiochi attraverso alcuni dei titoli più iconici, le promozioni di Instant Gaming dedicate allo storico publisher rappresentano un'occasione imperdibile. Visitando la pagina dedicata alla promozione, troverete una vasta gamma di giochi per PC offerti con sconti che arrivano fino all'86%.

Vedi offerte su Instant Gaming

Saldi Bethesda Instant Gaming, perché approfittarne?

Queste offerte sono particolarmente vantaggiose per gli utenti PC, in quanto i giochi disponibili a prezzi più accessibili sono principalmente per questa piattaforma. Dopo l'acquisto, vi verrà inviato per email il codice per riscattare il gioco sulla piattaforma di vostra scelta, come Steam, Epic Games, o GOG.

Ad esempio, Fallout 4 GOTY Edition è proposto al prezzo eccezionale di soli 7,02€, rispetto a quello originale di 40,00€, beneficiando di uno sconto dell'82%. Il titolo, uno dei più ambiziosi e celebrati di Bethesda, vi mette nei panni dell'unico sopravvissuto del Vault 111, impegnato a sopravvivere in un mondo devastato dalla guerra nucleare. La vostra sopravvivenza e le scelte che farete influenzeranno il futuro della Zona Contaminata.

Vi suggeriamo inoltre di non perdere The Elder Scrolls V: Skyrim (Anniversary Edition), disponibile a soli 11,59€ anziché 50,00€, con uno sconto del 77%. Questo gioco, premiato con oltre 200 riconoscimenti come Gioco dell'Anno, vi immerge in un'avventura fantasy di vasta portata e incredibilmente dettagliata. L'edizione speciale include il gioco base arricchito dagli aggiornamenti più recenti e dagli add-on, oltre a nuove feature quali effetti visivi migliorati e grafica avanzata. La Special Edition porta l'esperienza di gioco a un nuovo livello di immersione, grazie a miglioramenti visivi come effetti di luce volumetrica, campi visivi dinamici e superfici riflesse, che non solo arricchiscono l'estetica di Skyrim ma ne intensificano anche l'atmosfera e la profondità.

Vi invitiamo a visitare la pagina di Instant Gaming dedicata a queste offerte per esplorare l'intero catalogo e sfruttare gli sconti disponibili. Tuttavia, vi consigliamo di agire rapidamente, poiché le promozioni potrebbero esaurirsi in breve tempo!

Vedi offerte su Instant Gaming