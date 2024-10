Gamestop October Best: PS5 a PREZZI INCREDIBILI fino al 16 ottobre!

A chi non piacciono le console in offerta? E se parliamo della PlayStation 5 modello Slim in promozione da GameStop, l'offerta diventa ancora più irresistibile! Sony ha deciso di celebrare l'October Best con sconti imperdibili su tutte le configurazioni della sua nuova PS5 Slim, disponibili fino al 16 ottobre o fino ad esaurimento scorte.

GameStop October Best, perché approfittarne?

Potete scegliere tra diverse opzioni: la PS5 Slim senza disco è disponibile a 399,98€, anziché 449,98€, mentre la versione con disco è in vendita a 499,98€ invece di 549,98€. Per chi cerca un pacchetto completo, le configurazioni con un secondo DualSense partono da 459,98€ per la versione senza disco e 559,98€ per quella con disco, garantendo un risparmio di ben 50€ su ciascuna opzione.

Se siete ancora in possesso della vostra amata PlayStation 4, GameStop offre la possibilità di usufruire di un ulteriore sconto grazie al servizio di trade-in: portando la vostra PS4, potrete ottenere 100€ di sconto aggiuntivo, mentre per chi porta una PS4 Pro, lo sconto sale a 150€. Un'occasione perfetta per passare alla current gen senza appesantire troppo il portafoglio!

La PS5 Slim è pensata per offrirvi un'esperienza di gioco immersiva e fluida, con 4K, 120 fps e supporto per Tempest 3D AudioTech, che rende ogni suono vivido e realistico. Non perdetevi questa occasione per tuffarvi nel mondo della nuova generazione di giochi Sony e approfittare delle promozioni esclusive di GameStop! Visitate subito il sito GameStop.it per assicurarvi la vostra PlayStation 5 Slim a un prezzo scontato.

