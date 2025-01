GameSir T3s: doppia connessione e 20 ore di autonomia a prezzo speciale! (-31%)

Cercate un controller multipiattaforma a un prezzo speciale? GameSir T3s in offerta oggi su AliExpress a soli 30,43€! Approfitta dello sconto del 31% e portate a casa questo versatile controller, disponibile a un prezzo speciale rispetto ai 44,24€ di listino.

Cosa c'è di meglio che rilassarsi sul divano con un controller in mano e uno schermo gigante davanti? Con il GameSir T3s potete scegliere tra la connessione cablata, tramite un cavo da 1,8 metri, o quella wireless, grazie al ricevitore a 2,4 GHz con un raggio d’azione di 10 metri. È perfetto per PC, ma anche per Switch e dispositivi mobili!

Il GameSir T3s è dotato di doppi motori asimmetrici che offrono vibrazioni realistiche e pulsanti di attivazione lineare, ideali per controllare con precisione velocità e intensità durante le partite. La funzione Turbo a 3 modalità vi permette di regolare la velocità di sparo automatico a seconda del gioco, migliorando il vostro controllo e la vostra esperienza di gioco.

Grazie alla batteria al litio da 400 mAh, potete giocare fino a 20 ore senza interruzioni. Dimenticate l’ansia da batteria scarica e goditevi lunghe sessioni di divertimento.

Se siete alla ricerca di un'ottima soluzione per giocare su più piattaforme, allora non dovete lasciarvi scappare questo sconto offerto da AliExpress. Non perdere l’occasione di acquistarlo oggi al prezzo speciale di 30,43€!