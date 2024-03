Bibite sempre fresche? Certo, con un frigo portatile in SUPER SCONTO (-80€!)

Se siete amanti delle scampagnate con gli amici, esperti campeggiatori o genitori con una famiglia numerosa desiderosi di avere sempre cibo e bevande fresche a portata di mano, l'offerta di oggi su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Con il coupon del valore di 80€, potete acquistare il frigorifero portatile AAOBOSI da 45L, di solito venduto a 459,99€, a soli 379,99€. Questo frigorifero è spazioso, versatile e dotato di un'app dedicata per gestire consumi e temperatura in modo ottimale.

Nota: ricordate di attivare il coupon nella pagina del prodotto prima di procedere con l'ordine, per godere dello sconto!

Frigo Portatile 45L, chi dovrebbe acquistarlo?

Con una capacità di 45 litri e doppie zone di refrigerazione, il frigorifero portatile AAOBOSI è il compagno perfetto per chi vuole mantenere alimenti e bevande freschi durante i viaggi. Ideale per famiglie numerose, appassionati di campeggio e viaggiatori frequenti in auto o camper, questo frigorifero può funzionare sia da frigo che da freezer. La connessione WiFi e l'app di controllo totale (da -20°C a 20°C) permettono di gestire la temperatura da remoto, rendendolo perfetto per ogni occasione. Le modalità MAX per il raffreddamento rapido e ECO per il risparmio energetico si adattano sia alle esigenze immediate che a quelle a lungo termine, garantendo il mantenimento degli alimenti alla temperatura desiderata e riducendo gli sprechi di energia.

Tra le caratteristiche più interessanti di questo modello vi è il sistema a doppia porta con orientamento regolabile, che consente una separazione efficace degli alimenti evitando la contaminazione dei sapori. Il doppio scomparto permette di creare un ambiente ottimale sia per alimenti surgelati che per quelli da conservare al fresco come frutta, verdura e carne. La garanzia estesa e la compatibilità con alimentazioni da 100-240V AC e 12/24V DC, insieme alla lunghezza del cavo di 2,6m, aumentano ulteriormente la versatilità del frigorifero, rendendolo un'opzione interessante anche per chi possiede un camper e desidera più spazio per conservare al fresco i propri alimenti.

Il Frigorifero Portatile AAOBOSI è insomma perfetto per chi cerca un frigorifero portatile spazioso e versatile, dotato di funzionalità intelligenti per gestire al meglio temperatura e consumi. Approfittando del coupon Amazon, potete ottenere uno sconto di 80€ sul prezzo di acquisto e portarlo a casa a soli 379,99€ anziché 459,99€.

Vedi offerta su Amazon