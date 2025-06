Questa settimana PlayStation Store ci ha ricordato che abbiamo ufficialmente superato la metà del 2025, inaugurando le nuove offerte settimanali a tema con tantissimi giochi di spessore da recuperare.

Come per ogni promozione, anche questa volta è possibile trovare diverse perle nascoste a piccolissimi prezzi, se saprete cercare con attenzione: ci sono infatti numerosi giochi che non dovrebbero mancare nella vostra collezione da recuperare a meno di 5 euro l'uno (trovate gift card per i vostri acquisti online su Amazon).

Abbiamo provato a realizzare per voi un elenco con i migliori giochi sotto i 5 euro con le Offerte di Metà Anno su PlayStation Store, per aiutarvi nella scelta: lo trovate qui di seguito.

Offerte di Metà Anno su PS Store | I migliori giochi a meno di 5€

.hack//G.U. Last Recode a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Among Us a 2,39€ (anziché 3,99€)

a 2,39€ (anziché 3,99€) Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina a 4,99€ (anziché 9,99€)

a 4,99€ (anziché 9,99€) Batman: Arkham Knight a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Battlefield 1 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) BioShock 2 Remastered a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Cat Quest II a 4,49€ (anziché 14,99€)

a 4,49€ (anziché 14,99€) Dead Island Definitive Collection a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Deus Ex: Mankind Divided a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Eiyuden Chronicle: Rising a 4,49€ (anziché 14,99€)

a 4,49€ (anziché 14,99€) Firewatch a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Five Nights at Freddy's a 3,99€ (anziché 7,99€)

a 3,99€ (anziché 7,99€) Hotline Miami Collection a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Indivisible a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Inside a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Just Cause 3 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) LEGO The Hobbit a 3,99€ (anziché 39,99€)

a 3,99€ (anziché 39,99€) Liar's Pub a 3,49€ (anziché 6,99€)

a 3,49€ (anziché 6,99€) Limbo a 2,49€ (anziché 9,99€)

a 2,49€ (anziché 9,99€) Mad Max a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Monster Energy Supercross 6 a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Mortal Kombat X a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) My Friend Pedro a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Nickelodeon All-Star Brawl a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) One Piece: Unlimited World Red Deluxe a 4,79€ (anziché 39,99€)

a 4,79€ (anziché 39,99€) Resident Evil Revelations 2 Deluxe a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Stick Fight: The Game a 3,49€ (anziché 6,99€)

a 3,49€ (anziché 6,99€) The Escapists a 3,59€ (anziché 17,99€)

a 3,59€ (anziché 17,99€) Titanfall 2 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Totally Reliable Delivery Service a 2,99€ (anziché 14,99€)

Dato che sono presenti oltre 1000 giochi e contenuti aggiuntivi in offerta a meno di 5 euro l'uno, la nostra è da considerarsi solo una selezione parziale: vi consiglio di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Nel caso abbiate trovato altre perle intriganti sotto i 5 euro non presenti in elenco, sentitevi liberi di segnalarle ai nostri lettori nei commenti!