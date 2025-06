La News in un minuto

Nintendo ha ottimizzato Donkey Kong Bananza per Switch 2, riducendo le dimensioni del file da 10GB a 8.5GB in vista dell'uscita del 17 luglio 2025. Questa riduzione di 1.5GB rappresenta un risultato significativo nel panorama delle console moderne, confermando la capacità di Nintendo di comprimere asset mantenendo alta qualità. Il gioco, sviluppato dal team di Super Mario Odyssey, segna il ritorno del celebre primate con una nuova avventura platform pensata per sfruttare le potenzialità della nuova console ibrida, accompagnato anche dal lancio di nuovi amiibo dedicati.