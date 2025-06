La News in un minuto

Keiichiro Toyama, director del primo Silent Hill, ha espresso supporto per il remake in sviluppo presso Bloober Team, ma ha lanciato un invito chiaro: "Devono essere coraggiosi, devono osare". L'annuncio a sorpresa durante il Konami Press Start ha svelato che lo studio, già al lavoro sul remake del secondo capitolo, si occuperà anche del capostipite della saga. Toyama sottolinea che il remake non deve essere una semplice riproposizione tecnica, ma una reinterpretazione audace che sfrutti le tecnologie moderne per superare i limiti dell'originale del 1999, specialmente per telecamere, controlli e direzione artistica.