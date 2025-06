Con l’attesissimo Grand Theft Auto 6 in arrivo il 26 maggio 2026 su PS5 e Xbox Series X|S, torna a far discutere uno dei personaggi più iconici della serie: Niko Bellic, protagonista di GTA 4.

Nonostante siano passati oltre 15 anni dall’ultima volta che lo abbiamo visto, Niko continua a vivere nel cuore dei fan. Ma tornerà davvero in GTA 6? La community è profondamente divisa sul suo destino.

Ex militare dell’Europa dell’Est, Niko Bellic è emigrato a Liberty City – la New York fittizia della serie – alla ricerca del “sogno americano”.

Ma la realtà che trova è ben diversa, fatta di crimine, tradimenti e disillusioni. A peggiorare le cose ci si mette il cugino Roman, personaggio amatissimo (e odiatissimo) per le sue continue chiamate: «Cugino, andiamo a giocare a bowling!»

La sua ultima apparizione risale al 2009, nel DLC The Ballad of Gay Tony (avvistabile ancora su Amazon). Da allora, silenzio assoluto da parte di Rockstar.

Una recente discussione su Reddit ha riacceso i riflettori su Niko. Alcuni utenti ipotizzano che l’assenza in GTA 5 sia legata a un suo possibile trasferimento a Vice City – la location confermata per GTA 6 – insieme al cugino Roman.

«E se Niko e Roman fossero in vacanza a Vice City? Potrebbero apparire in GTA VI» scrive un utente, condividendo uno screen di una vecchia conversazione in GTA 4.

Un altro elemento che alimenta la speculazione è una frase di Lester in GTA 5, che parlando con Michael durante la pianificazione del colpo alla gioielleria, dice: «C’era questo tizio dell’Est, era bravo… ma è sparito. Si è fatto da parte.» Molti sono convinti che il riferimento sia proprio a Niko.

Ma Roman è vivo? Attenzione spoiler: il finale di GTA 4 propone una scelta narrativa. In uno dei due possibili epiloghi, Roman muore; nell’altro sopravvive. Rockstar non ha mai chiarito quale sia il finale canonico, e questo rende difficile immaginare il ritorno del duo.



Con GTA 6 ormai alle porte, molti fan sperano almeno in un cameo. Che Niko compaia anche solo per un dialogo, una missione secondaria o una telefonata nascosta, sarebbe un omaggio gradito a uno dei protagonisti più amati della saga.

Per ora, però, non c’è nulla di confermato. Solo una certezza: se Niko dovesse tornare, sarà un momento storico per la serie GTA. Sempre che il personaggio non torni in un remake/remaster del quarto capitolo.