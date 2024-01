La splendida Deluxe di Final Fantasy XVI ora a PREZZO SUPER: -32%

Atteso per la portata della sua narrazione e per la cinematografica spettacolarità del suo universo, Final Fantasy XVI è stato indubbiamente uno dei giochi più chiacchierati del 2023. I fan della saga saranno allora felici di sapere che la sua apprezzata Deluxe Edition, che include diversi bonus da collezione oltre all'avventura completa, è ora disponibile a prezzo ridotto sulle pagine di Amazon, dove potete portarla a casa a soli 74,99€ (meno del costo dell'edizione base al day-one, per intenderci), con un risparmio del 32% rispetto ai 110,99€ previsti di listino.

Final Fantasy XVI - Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli appassionati del genere action e gli amanti delle avventure videoludiche dalla forte impronta narrativa, l'edizione Deluxe di Final Fantasy XVI rappresenta un oggetto da collezione particolarmente interessante. Insieme al gioco completo, infatti, all'interno del cofanetto potete trovare la mappa in tessuto del mondo di gioco e una speciale Steelbook dedicata al protagonista Clive.

Il gioco ha bisogno di poche presentazioni e, come vi abbiamo raccontato nella nostra approfondita video recensione, riesce sicuramente a colpire nel cuore non tanto i fan storici della saga Final Fantasy che magari speravano in ritmi più compassati, ma coloro che amano i videogame profondamente narrativi e l'abbondanza di azione ed effetti speciali. A dare spessore alle vicende sono, infatti, soprattutto gli scontri tra Eikon, le titaniche creature elementali che animano gli intrighi e gli equilibri di potere fantapolitico di Valisthea.

«Il colpo d'occhio è notevole e tecnicamente c'è ben poco da criticare» sottolineavamo nella nostra recensione, evidenziando quindi come FFXVI rappresenti senz'altro un must per chi segue le ultime uscite videoludiche e vuole misurarsi con una produzione ambiziosa e riuscita, per quanto non indimenticabile come furono i suoi inarrivabili predecessori. E al prezzo ridotto del 32%, a soli 74,99€, ora si può seguire Clive nelle sue scorribande portando a casa la miglior edizione.

