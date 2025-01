Festeggia il Capodanno Lunare su CD Keys: tantissimi giochi a prezzi SCONTATISSIMI!

Celebrate il Capodanno Lunare con CDKeys! Usando il codice SNAKE riceverete il 10% di sconto su tutti i giochi, con un limite di uno sconto per cliente, che non supererà le £2,50 (o equivalente locale). Affrettatevi, l'offerta è valida solo per i clienti registrati! Ecco alcune delle migliori offerte:

Tra le tante offerte spicca Tekken 8 a soli 26,39€, con uno sconto del 60%! Questo capitolo della saga promette battaglie intense e un sistema di gioco rinnovato. I combattimenti sono ancora più emozionanti grazie alle arene distruttibili e al nuovo sistema "Heat". Scopri anche la modalità Arcade Quest, dove potrai personalizzare il tuo avatar e affrontare sfide sempre nuove!

Potete anche trovare Black Myth: Wukong, nella sua Digital Deluxe Edition per PC, al prezzo speciale di 53,99€, con uno sconto del 25%! Basato sulla mitologia cinese e ispirato al classico Journey to the West, il gioco vi porterà in un mondo affascinante e ricco di avventure. Combattete nemici leggendari, scoprite incantesimi unici e vivete storie emozionanti in un paesaggio mozzafiato.

Infine vi segnaliamo, Hogwarts Legacy, nella sua Deluxe Edition per PC, a 15,99€, con uno sconto dell'80%! Immergetevi nell'universo magico di Harry Potter e vivete la vostra avventura a Hogwarts nel 1800. Personalizzate il vostro personaggio, padroneggiate la magia e fate scelte che influenzeranno il destino del mondo magico.

Non lasciatevi scappare queste occasioni! Visitate subito CDKeys e approfittate degli sconti esclusivi per festeggiare il nuovo anno con giochi imperdibili! Usate il codice SNAKE e riceverete il 10% di sconto su tutti i giochi!