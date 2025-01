Festeggia il Capodanno Cinese con gli imperdibili codici sconto di AliExpress!

Preparatevi a fare grandi affari durante il Capodanno Cinese grazie alle offerte esclusive di AliExpress! Dal 20 al 27 gennaio 2025, potete approfittare di sconti incredibili utilizzando i codici voucher dedicati all’occasione.

Ecco tutti i dettagli:

3€ di sconto su una spesa minima di 29€: codice ITCNY03

12€ di sconto su una spesa minima di 99€: codice ITCNY12

20€ di sconto su una spesa minima di 159€: codice ITCNY20

30€ di sconto su una spesa minima di 239€: codice ITCNY30

40€ di sconto su una spesa minima di 329€: codice ITCNY40

60€ di sconto su una spesa minima di 439€: codice ITCNY60

Come utilizzare i codici:

Visitate il sito AliExpress.

Scegliete i prodotti che desiderate acquistare e aggiungeteli al carrello.

Inserite il codice sconto al momento del checkout per applicare la riduzione.

Le offerte sono valide dalle ore 00:00 del 20 gennaio fino alle 23:59 del 27 gennaio 2025 (fuso orario Europa/Parigi).

Offerte di Capodanno di AliExpress: cosa acquistare?

Il Capodanno Cinese è l’occasione perfetta per soddisfare ogni desiderio. Avete bisogno di aggiornare il vostro guardaroba? Cercate nuovi accessori per il gaming o dispositivi tecnologici all’avanguardia? AliExpress offre migliaia di prodotti, dai gadget più innovativi all’arredamento per la casa, passando per articoli di bellezza e attrezzature sportive. C’è davvero qualcosa per tutti, e con questi sconti, il risparmio è assicurato!

Perché approfittarne? Questo è il momento ideale per acquistare i prodotti che avete sempre desiderato o fare regali unici senza spendere una fortuna. Dalla tecnologia all’abbigliamento, fino agli accessori per la casa, AliExpress offre un catalogo vastissimo per soddisfare ogni vostra esigenza.

Non lasciatevi sfuggire queste offerte e festeggiate il Capodanno Cinese con stile e senza spendere troppo!