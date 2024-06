Feltrinelli 3x2: tanti film disponibili, da Dune a Barbie!

Portate a casa convenienza e qualità con questa selezione di grandi film del catalogo Warner su Feltrinelli: 3 film al prezzo di 2 fino al 16 luglio. Questa è un'occasione imperdibile per arricchire la vostra collezione di film con titoli indimenticabili e di grande successo. La promozione è valida solo online, permettendovi di fare acquisti comodamente da casa e ricevere direttamente al vostro domicilio i vostri film preferiti.

Vedi le offerte su Feltrinelli

Offerte Feltrinelli, perché approfittarne?

Feltrinelli, da sempre sinonimo di cultura e intrattenimento di qualità, propone una vasta selezione di film che spaziano dai grandi classici alle nuove uscite, offrendo qualcosa per tutti i gusti. Tra le opzioni del catalogo Warner troverete capolavori del cinema, film d'azione mozzafiato, commedie esilaranti e drammi. Questa promozione 3x2 è l'opportunità perfetta per rivedere film che avete amato o per scoprire nuovi titoli che non avete ancora visto.

Se amate le commedie, potete acquistare a 14,99€ il DVD di Barbie, il fenomeno cinematografico del 2023 diretto da Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling .

Se preferite la fantascienza vi consigliamo Dune del 2021, offerto a 9,99€, Il film è diretto da Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

E concludiamo la nostra serie di consigli con il magnifico Joker di Todd Phillips del 2019 con Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista. Il film ha vinto due Premi Oscar su undici nominations: miglior attore a Joaquin Phoenix e migliore colonna sonora. Trovate il film su Feltrinelli a 9,99€.

Acquistare 3 film al prezzo di 2 è semplicissimo. Visitate il sito Feltrinelli, guardate nel catalogo Warner e scegliete i tre film che preferite. Al momento del pagamento, il prezzo del meno costoso verrà automaticamente detratto dal totale. Ricordate, la promozione è valida fino al 16 luglio, quindi non perdete tempo!

