Star Wars Rebellion SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -8%

Quante volte avete sognato di essere parte integrante del confronto epico tra l'Impero Galattico e l'Alleanza Ribelle, prendendo le redini delle forze imperiali per soffocare la ribellione o guidando con astuzia la resistenza dei Ribelli contro la tirannia? Beh, ora potete avvicinarvi a realizzare questo sogno (o almeno qualcosa di simile) grazie a Star Wars Rebellion, il gioco da tavolo che farà letteralmente impazzire gli amanti della mitica saga di Guerre Stellari. E la buona notizia è che su Amazon, in questo momento, potete aggiudicarvelo a soli 82,99€, con uno sconto dell'8% sul prezzo originale.

Star Wars Rebellion, chi dovrebbe acquistarlo?

Star Wars Rebellion offre l'opportunità unica di rivivere l'epico conflitto spaziale tra l'Imperatore Palpatine e l'Alleanza Ribelle, tutto comodamente nella vostra casa. Ottimo per giocatori dai 14 anni in su, è consigliato a coloro che cercano un'esperienza coinvolgente nel vasto universo di Guerre Stellari, con una raffinata strategia che plasma l'andamento del conflitto. Con una durata di gioco compresa tra 3 e 4 ore, vi trasporterà attraverso battaglie epiche, missioni segrete e duelli tra i rinomati eroi e cattivi della saga. Preparatevi a influenzare il destino della galassia, che siate in compagnia di amici o di familiari appassionati di questo genere!

La scatola comprende oltre 150 miniature dettagliate, due ampi tabelloni di gioco e carte che catturano le atmosfere dell'iconico universo fantascientifico: Star Wars Rebellion richiede una combinazione di tattica militare, diplomazia e audacia. Se siete alla ricerca di una sfida coinvolgente che metta alla prova le vostre capacità di pianificazione e astuzia, questo gioco da tavolo sarà la scelta perfetta: che decidiate di schierarvi con le forze imperiali per annientare i ribelli o di sostenere l'eroica resistenza, la vostra ingegnosità sarà la vera protagonista di ogni partita.

Per tutti i veri fan della saga di Star Wars che apprezzino anche il cimentarsi nei giochi da tavolo, Star Wars Rebellion è decisamente un prodotto imperdibile, che oggi Amazon ci propone al prezzo scontato di 82,99€, con un risparmio netto dell'8% sul costo originale!

Vedi offerta su Amazon

