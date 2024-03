Multipresa compatibile con HomeKit in OFFERTA LAMPO: 75€!

Se siete soliti seguire un rigoroso programma settimanale per l'utilizzo dei vostri dispositivi domestici, pianificandone accensione e spegnimento secondo orari prestabiliti, questo potrebbe essere il momento giusto per valutare l'acquisto di una multipresa intelligente disponibile su Amazon. Attualmente, potete approfittare di uno sconto del 25% sulla multipresa Eve Energy Strip, uno dei più consistenti ribassi mai proposti per questo modello. Questa multipresa smart consente la gestione remota tramite dispositivi Apple ed è ora disponibile a soli 74,95€ anziché 99,95€.

Presa tripla Eve Energy Strip, chi dovrebbe acquistarla?

La multipresa Eve Energy Strip si distingue come la scelta ideale per chi cerca un controllo avanzato ed efficiente dell'energia all'interno della propria abitazione. Grazie alla sua integrazione con Apple HomeKit, è particolarmente consigliata per chi possiede dispositivi come iPhone o iPad e desidera gestire in modo intelligente il consumo energetico di apparecchiature come lampade, ventilatori e umidificatori.

Grazie alla sua capacità di creare programmazioni personalizzate senza richiedere un hub domestico, la multipresa Eve Energy Strip consente di automatizzare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati. Questo non solo contribuisce a ridurre i consumi energetici, ma fornisce anche un importante livello di sicurezza domestica, proteggendo dagli inconvenienti come sovracorrenti e sovratensioni. La Eve Energy Strip è dunque l'ideale per chi desidera rendere la propria casa più intelligente e connessa, mantenendo al tempo stesso un'attenzione particolare all'efficienza energetica e alla sicurezza.

Inoltre, la presenza di un misuratore di energia integrato consente agli utenti di monitorare in tempo reale il consumo energetico, offrendo la possibilità di ottimizzare l'utilizzo degli apparecchi elettrici e di individuare eventuali sprechi. Questa caratteristica rende la multipresa Eve Energy Strip uno strumento prezioso non solo per gli appassionati di domotica, ma anche per chiunque sia interessato a ridurre l'impatto ambientale della propria abitazione e a gestire in modo più efficiente il proprio consumo energetico. In offerta oggi a 74,95€ con lo sconto del 25%.

