Elden Ring: le migliori armi e dove trovarle

L'Interregno di Elden Ring è un open world incredibilmente vasto e ricco di segreti, che nasconde non solo tantissime aree tutte da scoprire ma anche equipaggiamenti unici da recuperare.

Dato che il mondo forgiato da FromSoftware è estremamente brutale e ricco di pericoli, i Senzaluce vorranno esplorare il più possibile per riuscire a ottenere non solo i migliori strumenti e guadagnare abbastanza livelli, ma anche ottenere le migliori armi per sconfiggere i boss più ostici.

In questa guida vi aiuteremo dunque in questa impresa, svelandovi quali sono le migliori armi di Elden Ring e dove trovarle.

Le migliori armi di Elden Ring e dove trovarle

La migliore arma andrà valutata con attenzione in base alla vostra classe scelta, dato che ogni singolo personaggio potrà prediligere stili di combattimento completamente diversi.

Di conseguenza, vi indicheremo alcune delle armi più forti che potrete incontrare in Elden Ring, selezionandone una per ciascuna categoria:

Spadone

Lo Spadone è una spada colossale ideale per chi vuole infliggere quanti più danni possibili: sarà necessario possedere tanta forza e tempra per impugnarla, rendendola dunque uno strumento poco indicato a chi ama agire rapidamente.

Potrete trovarlo a Sepolcride nella regione est di Caelid: dopo aver raggiunto la capanna del mastro guerriero, proseguite lungo una strada che conduce a est fino a quando non troverete una caravana in rovina protetta da grossi cani.

Se riuscirete a passare inosservati, potrete controllare il forziere presente in uno dei vagoni per recuperare lo Spadone: come ulteriore incentivo per aggiungere quest'arma alla vostra collezione, vale la pena di sottolineare che si tratta di una gradevole citazione al famoso manga Berserk.

Reduvia

Sebbene i pugnali siano armi molto veloci, queste fanno spesso fatica a infliggere seri danni: la Reduvia è però un'eccezione a questa regola, grazie alle sue abilità che provocano sanguinamento e alla possibilità di eseguire colpi potenti in breve tempo.

Fortunatamente, questa è una delle armi potenti più semplici da trovare, dato che basterà sconfiggere un nemico di nome Nerijus, situato a nord del lago che troverete a Sepolcride.

Seguendo la corrente d'acqua connessa al lago, sarete infatti presto invasi da questa oscura figura rossa: dopo averla sconfitta in battaglia, il pugnale Reduvia sarà vostro e potrete equipaggiarlo.

Lama Gemella

La prima arma tra le spade a doppio a taglio si può trovare nei momenti iniziali del gioco, ma se non sapete dove andare a cercarla potrebbe essere molto difficile da individuare: si tratta di un equipaggiamento estremamente utile, dato che potrete coprire vaste aree del campo e infliggere tanti colpi a un largo numero di nemici in breve tempo.

Potete trovarla alle Rovine incenerite dal drago, a sud del lago presente a Sepolcride: procedete in tale direzione fino a quando non raggiungerete un edificio apparentemente inaccessibile.

Chiamate Torrente e dirigetevi sulle rocce che si trovano nelle vicinanze, per poi correre ed effettuare un doppio salto per entrare al suo interno: scendete le scale e troverete un forziere con dentro la Lama Gemella.

Falce alata

Le falci sono armi completamente uniche in Elden Ring, che si specializzano nel tenere a distanza i nemici ma infliggendo comunque gravissimi danni con attacchi corpo a corpo.

La falce alata è sicuramente la migliore di questa categoria e potrete trovarla alle Rovine di Guardiasepolcro, situate alla Penisola del Pianto a sud di Sepolcride.

All'interno delle rovine troverete tanti nemici pronti ad aspettarvi: dopo averli battuti tutti, non dovrete fare altro che scendere nel sotterraneo per raccogliere la vostra meritatissima nuova arma.

Bastone meteoritico

Se avete scelto una classe specializzata nell'utilizzo di attacchi magici, il bastone meteoritico è un'ottima arma che vi condurrà senza alcun problema per la maggior parte dell'avventura, dato che è in grado di potenziare tutte le mosse scagliate con l'intelligenza.

Per poter trovare questa utilissima arma magica, dovrete dirigervi alle Rovine incenerite dal drago e aprire un particolare forziere trappola, che vi trasporterà nelle Gallerie di Cristallo di Selia.

Scappate il prima possibile da questa area, dato che probabilmente non sarete in grado di completarla con successo essendo estremamente pericolosa: una volta fuori, proseguite fino a trovare un cadavere alle Rovine della Via dei Saggi, che terrà con sé il Bastone meteoritico.

Lunavelata

Questa katana è diventata in breve tempo una delle armi più popolari di Elden Ring grazie a una speciale abilità: oltre a possedere la tipica velocità di questa tipologia di spade, Lunavelata possiede un'abilità speciale che consente di sacrificare FP con ogni mossa per utilizzare attacchi magici, in grado di frantumare le difese nemiche in breve tempo.

Ottenere quest'arma, anche a causa della sua grande forza, sarà decisamente più complicato: dovrete dirigervi al Tunnel di Gael a Sepolcride e sconfiggere il Drago di Magma, uno dei nemici più pericolosi di tutto il gioco.

Assicuratevi dunque di avere a disposizione il miglior equipaggiamento possibile e di avere guadagnato abbastanza livelli per poter affrontare questa creatura agevolmente: dopo averlo battuto, riceverete come premio la katana Lunavelata.

Spada della Notte Ardente

Probabilmente una delle armi più potenti di tutto il gioco, la Spada della Notte Ardente è la scelta ideale per chi non vuole rinunciare né alla potenza dei colpi né agli attacchi magici: questo strumento vi consentirà infatti di scagliare enormi raggi energetici o fendenti infuocati contro tutti i vostri nemici.

Per poter fare vostra questa preziosa arma non dovrete fare altro che dirigervi al Maniero Cariano, situato a nord di Liurnia: assicuratevi ancora una volta di avere a disposizione il miglior equipaggiamento possibile, dato che dovrete sconfiggere molti mostri pericolosi.

Dopo aver raggiunto un corridoio con soldati fantasma al secondo piano, andate a nordest e cercate un muro rotto che conduce ai tetti: saltate giù e troverete presto un forziere con il vostro ambito premio.

