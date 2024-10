EA Sports FC 25: migliori formazioni e tattiche per iniziare su FUT

Ultimate Team rappresenta ormai da anni la modalità cardine dei vari capitoli calcistici di EA, confermandosi la gallina dalle uova d'oro di EA anche per il recente e "nuovo" EA Sports FC 25.

Come assoluta e interessante novità per questa edizione di Ultimate Team, è possibile gestire il proprio team dei sogni passando per una creazione della rosa ancora più profonda e sfaccettata. Come ribadito nella nostra approfondita recensione, in sostanza, grazie alle tattiche e i nuovi ruoli introdotti viene dato un vero e proprio slancio alla possibilità di creare schemi e moduli personalizzati.

Niente malus legati all’utilizzo di una manciata di atleti per nazionalità o campionati differenti da quella di riferimento per il team, con le squadre miste che potranno finalmente dare maggiore varietà e ampiezza alle rose, mentre i calciatori potranno sempre cambiare ruolo automaticamente senza utilizzare delle carte consumabili apposite.

Ricordiamo che su EA Sports FC 25 (lo puoi acquistare tramite questo link su Amazon) ogni giocatore ha – al massimo – una manciata di ruoli opzionali che ne enfatizzano la duttilità sul rettangolo di gioco, oltre ad alcune abilità uniche che nella nuova schermata dedicata a ruoli e tattiche rendono le fasi pre-match estremamente interessanti.

Considerando le pressoché infinite possibilità di Ultimate Team, abbiamo deciso di dedicare questa parte della guida per orientarsi tra schemi ed atleti, proponendo alcune rose provenienti dai principali campionati per iniziare nel migliore dei modi.

Ricordiamo che – grazie al nuovo sistema di affinità – sarà possibile ibridare calciatori e calciatrici con svariate soluzioni di altre leghe senza particolari problemi, tenendo conto quasi esclusivamente dei ruoli applicabili sul rettangolo verde virtuale.

Migliori formazioni per iniziare su FUT

Formazione Serie A

Cominciare da una rosa del campionato italiano per muovere i primi passi su Ultimate Team si conferma anche quest’anno come una scelta ponderata. Il tutto, grazie a un buon numero di giocatori dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per risparmiare un bel tesoretto.

La Serie A, infatti, trabocca di giocatori dall’ottimo potenziale e utili fin dalle battute iniziali, permettendo di giocarsela online su EA Sports FC 25 senza troppi problemi.

Modulo 4-4-2

Provedel (83)

Marusic (79) - Varane (82) - Mancini (82) - Danilo (82)

Spinazzola (79) - Reijnders (82) - Loftus-Cheek (81) - Orsolini (81)

Lookman (82) - Vlahovic (84)

In attesa di puntare ai top Maignan o Sommer di Milano (entrambi overall 87), Provedel è molto più di una semplice alternativa. Ottimo nelle uscite e nei tuffi, con un'ottima presenza sulle palle alte, assieme ai quattro difensori scelti rappresenta un validissimo blocco centrale non solo per le prime settimane di gioco.

Per la linea di centrocampo menzione speciale per la coppia di milanisti con ottimi parametri su ogni aspetto e la possibilità con i ruoli mirati "box-to-box" di coprire tutte le zone del campo senza stancarsi troppo.

Lookman, invece, con il ruolo di "falso 9+" rappresenta una grandissima seconda punta, mentre per il compagno di reparto ci sono tantissime opzioni a basso prezzo come Zapata (83) e Dobvik (84) in alternativa a Vlahovic (84) che rappresentano comunque un riferimento non indifferente.

Formazione Premier League

La Premer League si conferma come il campionato più ambito e ricco di stelle anche su EA Sports FC 25, e per questo ci siamo sforzati di proporre una rosa il più possibile economica e competitiva, in attesa di prendere le stelle più ambite.

Modulo 4-3-3

Pickford (83)

Cucurella (82) - De Ligt (84) - Aké (84) - Pedro Porro (83)

Ugarte (81) - Kovačić (83) - Lerma (79)

Gordon (82) - Højlund (78) - Sterling (81)

Nonostante l'altezza di "solo" 185cm il portiere inglese è una certezza low cost per riflessi e posizione tra i pali, mentre la coppia di centrali De Ligt e Aké si compensa rispettivamente per forza e rapidità. Si consiglia - nonostante il modulo equilibrato - di sfruttare i due terzini con l'abilità "Tornante" per dare una certa propensione alla spinta in avanti quando possibile, piuttosto tenendo uno Ugarte o Lerma nel ruolo di "Centrocampista arretrato" per permettere un maggior focus nella copertura.

Kovačić non merita ulteriori menzioni considerando le abilità di fraseggio palla al piede ben note agli appassionati, mentre il trittico di attacco rappresenta un'ottima soluzione a basso budget per rapidità e fantasia di movimento.

Segnaliamo anche numerose opzioni di ibridazione con il campionato inglese femminile (Barclays WSL), con diverse opzioni interessanti e sorprendentemente a basso prezzo soprattutto nelle retrovie, come per i terzini Lucy Bronze (85) e McCabe (entrambe overall 85).

Formazione LaLiga

Ultimo, ma non per importanza, ci concentriamo su un altro campionato quasi considerato alla pari - per numero di stelle - al calcio inglese. Iniziare con il massimo campionato del calcio spagnolo su FC 25 permette di avere un sorprendente ventaglio di opzioni fin dalle prime ore di gioco, magari sfruttando rapidi fraseggi e contropiedi.

Modulo 3-5-2

Gargallo (84)

Giménez (83) - Le Normand - (83) Moreno (81)

Balde Martínez (81) - Moll (82) - Herrera (82) - Callagher (81) - Portela (81)

Iago Aspas (84) - Sørloth (82)

Il modulo così duttile obbliga ad utilizzare interpreti in grado di contribuire tanto in fase offensiva quanto in quella difensiva. Considerando il basso costo degli atleti menzionati abbiamo optato per una difesa a 3 che garantisce non solo rapidità e lettura del gioco, ma anche grande capacità di impostazione palla al piede. Per tutti e tre i giocatori, infatti, consigliamo di utilizzare il ruolo "Stopper" per far leva sulle abilità di pressing e riconquista palla.

La linea a 5 offre interessanti dinamiche sul piano della fisicità, con Herrera del Girona da mantenere più arretrato come ruolo, mentre Moll e Callagher "box-to-box" possono spaziare senza limiti. L'attacco, invece, affidato all'intramontabile Iago Aspas come "rapace" per infilarsi tra le linee avversarie con il gigante norvegese dell'Atletico Madrid con il ruoleo"torre" per supporto e copertura.

Anche in questo caso, come per il calcio inglese, segnaliamo interessanti ibridazioni con il campionato femminile spagnolo (Liga F). Soprattutto per quanto riguarda le ali più offensive abbiamo anche alcuni interressanti innesti low cost come Ajibade (83), Ajibade (82) e García (83).