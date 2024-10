EA Sports FC 25, Carriera Allenatore: migliori giovani promesse e mercato

Come confermato nella recensione completa di EA Sports FC 24 (disponibile a questo link di Amazon), la Carriera Allenatore è diventata di anno in anno un punto di riferimento tanto per gli utenti quanto per gli sviluppatori. Una modalità che, grazie alle nuove aggiunte più tattiche e manageriali, vuole continuare a contrapporsi alla potenza straripante del fenomeno Ultimate Team.

Proprio per questo motivo il team di EA ha ampliato quella struttura ripresa dalla precedente edizione, implementando alcune piccole chicche che provano ad aumentare il coinvolgimento prima e dopo il match.

Abbiamo deciso di dedicare una guida specifica per alcune squadre divertenti e dal buon tasso di sfida da utilizzare per la Carriera Allenatore di EA Sports FC 25, mentre in questo caso ci concentriamo su linee guida più generiche di cui far tesoro indipendentemente dal club selezionato.

Considerando i cambiamenti apportati sul gameplay, sarà necessaria qualche piccola accortezza per la scelta degli atleti su cui puntare sia nel presente sia nel futuro del proprio club. Ma andiamo con ordine.

Le migliori giovani promesse di EA Sports FC 25

La prima parte della nostra guida non può che riguardare l’attento monitoraggio dei campioni del presente e del futuro, con uno staff di talent scout che individua atleti appetibili in ogni ruolo tra i principali campionati e non solo. Finalmente possiamo anche investire risorse per lo staff tecnico, in grado di potenziare i vari giocatori a seconda delle aree di gioco e le abilità allenate: l'acquisto di giovani promesse, in sostanza, si sposa bene con questa filosofia di crescita interna.

Che voi vogliate scovare giocatori pronti da formare per renderli titolari inamovibili della vostra rosa, o semplicemente per rivenderli al miglior offerente, l’analisi di punti di forza e debolezza del proprio team passa per la necessità di prendersi qualche minuto di tempo a studiare la squadra dall’apposito hub rosa. Una soluzione che permette di avere una visione chiara d’insieme per capire come muoversi sul mercato, possibilmente senza dissanguare le proprie finanze in pochi giorni.

In questo caso il consiglio e di affidarsi ad investimenti omogenei in ogni reparto, senza dare priorità ad uno in particolare, per una crescita più completa e marcata di tutti gli interpreti.

Ovviamente l’elenco di potenziali campioni è pressoché infinito con il database di EA Sports FC 25, ma considerando l’enorme varietà di futuri talenti da poter scovare abbiamo deciso di segnalarvene una manciata tra i prospetti più realistici e interessanti:

Lamine Yamal, 16 anni, AS/AD del Barcellona (overall 81-94)

Restes, 19 anni, pertiere del Toulouse (overall 78-88)

Castro, 19 anni, ATT/AD del Bologna (overall 74-83)

Buonanotte, 19 anni, ED/COC del Leicester City (overall 73-83)

Kayode, 19 anni, TD della Fiorentina (overall 72-82)

Yıldız, 19 anni, ATT della Juventus (overall 71-86)

Mastantuono, 19 anni, COC/ED del River Plate (overall 69-87)

Pedro Lima, 18 anni, TD/ED del Wolverhamption (overall 68-83

Per quanto riguarda le trattative per i vari giocatori di EA Sports FC 25, ricordiamo di non aver notato particolari differenze rispetto alle passate edizioni.

Ovviamente è sempre fondamentale non promettere a ogni acquisto o rinnovo di contratto un posto da titolare, oppure una posizione ancora più di prestigio all’interno dello spogliatoio. Un accorgimento necessario per evitare di creare eccessivi attriti durante le rotazioni che possono far innervosire i giocatori e non farli rendere al meglio.

Da quest’anno è ancora più importante controllare bene nelle biografie dei giocatori i ruoli specifici più adatti alle nostre tattiche, perché mai come su EA Sports FC 25 posizionare giocatori fuori ruolo rischia di rovinare ogni nostra strategia. Meglio dare priorità all'acquisto di un giovane funzionale al progetto, piuttosto che adattare ogni modulo al giovane di turno e stravolgere sempre gli schemi.

Ultimo, ma non per importanza, se interessati alle Carriere più di lungo periodo è possibile con il vivaio concentrarsi sui giovanissimi della primavera. Atleti da monitorare e far crescere anche tramite partite di 5vs5 giocabili in diretta con la nuova modalità Rush, tanto divertenti quanto funzionali allo scopo.