EA Sports FC 24 per PS5 a soli 25€: SCONTO del 69%!

Mentre gli Europei di calcio si possono vedere in televisione, Amazon propone l'offerta imperdibile su EA Sports FC 24 per PS5 a soli 24,90€, con uno sconto del 69% rispetto al prezzo originale di 79,99€! Guidate la vostra nazionale alla gloria provando l'eccitazione della competizione con l'aggiornamento gratuito HyperMotionV che amplifica il realismo. Con modelli di giocatori più realistici mai visti prima e una telecronaca autentica, ogni partita diventa un'esperienza indimenticabile. Create la squadra dei vostri sogni, personalizzando il club sia dentro che fuori dal campo.

EA Sports FC 24 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 24 è il titolo ideale per gli appassionati di calcio alla ricerca di un'esperienza di gioco davvero realistica. Riproduce con fedeltà il ritmo e la fluidità del calcio reale e soddisfa le esigenze di chi desidera un livello di dettaglio senza precedenti, sia sul campo che fuori. Vi cattureranno non solo le prestazioni grafiche avanzate, ma anche l'opportunità di personalizzare in maniera approfondita la propria squadra, arricchendola con un vasto assortimento di giocatori e giocatrici del presente e del passato. Inoltre, è perfetto per chi ambisce a vivere da protagonista le emozioni di un campionato UEFA EURO 2024, sia nelle vesti di un giocatore che in quelle di un tecnico, offrendo così diverse prospettive.

Con l'innovativa tecnologia HyperMotionV, il gioco raggiunge nuovi livelli di realismo, catturando la fluidità e il ritmo del calcio reale attraverso l'analisi di oltre 180 partite di alto livello. Il motore Frostbite migliora significativamente l'esperienza delle partite, dai modelli dei giocatori alle riproduzioni fedeli delle divise, rendendo ogni momento in campo estremamente vicino al calcio reale. La personalizzazione del club e la modalità "carriera" offrono profondità e possibilità di narrazione che vi terranno incollati per ore.

EA Sports FC 24 è il titolo ideale per gli appassionati del calcio che cercano un'esperienza di gioco realistica e coinvolgente.

