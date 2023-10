EA Sports FC 24: come utilizzare calciatrici e squadre miste su FUT

L'introduzione delle squadre miste è la principale - e positiva - sorpresa di EA Sports FC 24 per Ultimate team, un'aggiunta particolarmente gradita che amplia le possibilità di personalizzazione del proprio team per competere contro altri giocatori reali.

Come ampiamente spiegato nella nostra recensione completa, il gameplay di EA Sports FC 24 strizza l'occhio maggiormente alla simulazione più classica rispetto al passato, con scontri fisici e leggermente più lenti che compensando una base dell'offerta che rimane comunque abbastanza arcade.

In tutto ciò, proprio per l'importanza della fisicità si potrebbe pensare che sia impossibile poter utilizzare adeguatamente le numerose calciatrici presenti in gioco, mentre invece bastano alcuni accorgimenti per scongiurare questa preoccupazione.

Abbiamo deciso di dedicare questa parte della guida a un piccolo approfondimento delle novità apportate dall'introduzione delle atlete femminili per Ultimate Team su EA Sports FC 24, ricordando che non esiste alcun tipo di vincolo sul loro utilizzo o meno nella costruzione della propria rosa ideale.

Come utilizzare al meglio le calciatrici su UT

Come anticipato, la maggior parte delle calciatrici presenti su EA Sports FC 24 non presenta una stazza, tra peso e altezza, di spessore come per numerosissimi atleti maschili, e proprio per questo - al netto dei vari overall - ci sono ruoli abbastanza off limits per l'impiego online.

I portieri, ad esempio, sono troppo danneggiati da un'altezza inferiore ai 184 cm circa e per le controparti femminili presenti abbiamo una media che si aggira sui 173 cm o meno; caratteristiche che al netto dei vari attributi presenti conferiscono enormi malus online per scongiurare colpi di testa avversari e tiri potenti sotto la traversa.

Per motivi analoghi non ci sentiamo molto tranquilli a impiegarle nel competitive come difensori centrali, anche se la situazione cambia leggermente con le difese a 3 o a 5. In questi casi utilizzarne una, tra le numerose opzioni con abilità di intercettazione, permette di aumentare le capacità difensive dell'intera linea difensiva, senza essere penalizzati eccessivamente durante le marcature nei calci piazzati per andare a saltare.

Discorso totalmente positivo, invece, per le numerose calciatrici presenti come ali o seconde punte, rapide e con numerose abilità di inserimento che possono renderle estremamente letali nella metà campo avversaria.

Il loro impiego, anche solo parziale, nelle rose, con il sistema di intesa ormai da due anni non più legato alle classiche linee di affinità per ruoli limitrofi, riesce a variegare ulteriormente le manovre di gioco su EA Sports FC 24, rendendole una soluzione che invoglia il giocatore a sperimentare su Ultimate Team di settimana in settimana.