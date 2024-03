OFFERTA SHOCK! Dune - Casa degli Atreides a soli 30€!

Oggi Amazon propone un'offerta molto interessante per gli amanti della saga di Infatti, il libro Dune - Casa degli Atreides è oggi disponibile al prezzo scontato di 30,40€, con uno sconto del 5% sul prezzo di listino di 32€. Questo volume comprende l'intera serie che precede il celebre romanzo di Dune, offrendo uno sguardo unico sulle origini di personaggi come Duncan Idaho e Leto Atreides. Un'opportunità imperdibile per i fan desiderosi di tuffarsi nuovamente nel fantastico universo creato da Frank Herbert.

Dune - Casa degli Atreides, chi dovrebbe acquistarlo?

Il libro Dune: Casa degli Atreides, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson con le illustrazioni di Dev Pramanik, si presenta come un acquisto imprescindibile per gli appassionati dell'universo di Dune e per i lettori che amano le intricate trame di fantascienza. Un'opportunità straordinaria per immergersi nelle origini di una delle saghe più iconiche della letteratura sci-fi, esplorando gli eventi che precedono le vicende del celebre romanzo Dune di Frank Herbert.

Il volume non solo soddisfa la voglia di approfondire il contesto e i personaggi di Dune, ma si rivolge anche ai nuovi lettori desiderosi di avvicinarsi a questa monumentale saga. Inoltre, la raccolta in un unico volume arricchisce la biblioteca di qualsiasi appassionato di graphic novel grazie alle straordinarie illustrazioni che danno vita alla narrazione.

Questa opera narra le vicende di figure chiave come Pardot Kynes alla ricerca dei misteri di Arrakis, Shaddam Corrino e il suo colpo di stato, la lotta di Duncan Idaho contro la schiavitù e l'inizio dell'eroico percorso del giovane Leto Atreides. Pubblicato da Panini Comics, il volume raccoglie l'intera serie in copertina rigida, composta da 304 pagine in lingua italiana.

Dune - Casa degli Atreides offre un'approfondita prospettiva sul mondo ideato da Frank Herbert, anticipando gli eventi del romanzo originale.

