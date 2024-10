Dragon Ball Z Sparking Zero: partecipa al contest e vinci fantastici premi!

Se siete appassionati del mondo di Dragon Ball e volete mettere alla prova la vostra creatività, allora non potete perdervi il nuovo Dragon Ball Sparking! Zero – Graphic Contest. Questa imperdibile iniziativa, organizzata da GameStop Italia e GameSoul, vi offre l'opportunità di disegnare e vincere straordinari premi a tema Dragon Ball, celebrando al contempo il lancio del nuovo capitolo della saga, Dragon Ball Sparking! Zero, in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S. Non solo avrete l'opportunità di esprimere il vostro talento, ma anche di portarvi a casa esclusivi premi che faranno gola a tutti i fan della serie. Per maggiori informazioni sul titolo, vi rimandiamo anche alla nostra guida al preorder.

Contest Dragon Ball Sparking! Zero, come partecipare

La partecipazione al contest è semplice: basterà creare un disegno originale ispirato all’universo di Dragon Ball e pubblicarlo come commento nell'apposito post "Art Zone | Dragon Ball Sparking! Zero – Graphic Contest" sul gruppo Facebook. Il vostro disegno dovrà includere almeno tre oggetti da una lista di 30 elementi, tra cui la celebre Sfera del drago, il Radar del drago, la Nuvola d'Oro o il Bastone di Goku. Ricordatevi di firmare il disegno con nome, cognome o nickname e di inviarlo entro le ore 23:59 del 14 ottobre 2024. La creatività sarà premiata: non conta solo la tecnica, ma anche l'originalità del vostro lavoro.

Oltre a divertirvi e a esprimere la vostra creatività, potrete vincere dei premi eccezionali. Al primo classificato spetta una copia della Collector’s Edition di Dragon Ball Sparking! Zero per PlayStation 5, che include il gioco completo e una serie di contenuti da collezione esclusivi, insieme a una litografia A4 laminata. Ma i premi non finiscono qui: anche il secondo e il terzo classificato potranno vincere il gioco per PS5 o Xbox Series a loro scelta, mentre gli altri vincitori potranno portarsi a casa figure Banpresto di personaggi iconici come Gohan e Super Saiyan Son Goku, oltre a litografie laminate.

Partecipare è semplice, e il tempo stringe: avete tempo solo fino al 14 ottobre 2024 per inviare il vostro disegno e mettere alla prova il vostro talento artistico. Non dimenticate, inoltre, di consultare l'intero regolamento sul sito ufficiale per evitare di essere squalificati. Siete pronti a entrare nell'universo di Dragon Ball Sparking! Zero e a vincere premi fantastici?

