Dragon Ball Super Box 8 a soli 21€! Tantissimi Contenuti CULT!

Per gli appassionati della saga di Dragon Ball dell'indimenticabile Akira Toriyama, su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile: il Dragon Ball Super Box 8 (2 Blu-ray + Card + Booklet) a soli 20,99€, rispetto al prezzo originale di 33,14€. Ciò rappresenta uno sconto del 37% su uno degli articoli più desiderati dai fan. Questo cofanetto Blu-ray in edizione limitata di Anime Factory include non soltanto gli episodi da 92 a 104 della serie che si colloca temporalmente dopo Dragon Ball Z e prima degli eventi del film Dragon Ball Super - Broly, ma anche contenuti esclusivi come un booklet di approfondimento e una card da collezione. Approfittatene delle Offerte di Primavera di Amazon per completare la vostra collezione o per regalarlo agli amanti dell'animazione giapponese.

Dragon Ball Super Box 8 (2 Blu-ray + Card + Booklet), chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dragon Ball Super Box 8 è l'acquisto ideale per gli appassionati dell'universo di Dragon Ball che desiderano completare o arricchire la propria collezione. Questo cofanetto, parte di una collezione di 10, cattura con maestria gli episodi che vanno dal 92 al 104, offrendo non solo intrattenimento, ma anche un tuffo nella cultura pop giapponese attraverso materiali di approfondimento come booklet esclusivi e card da collezione. Perfetto per chi cerca di rivivere l'emozione delle battaglie e delle avventure di Goku e compagni con una qualità dell'immagine superlativa, grazie all'alta definizione del Blu-ray. Risulta un'occasione per gli estimatori di anime che non vogliono lasciarsi sfuggire dettagli e sfumature della storia, grazie ai nuovi sottotitoli fedeli ai dialoghi originali in giapponese.

Offerto originariamente a 33,14€, il Dragon Ball Super Box 8 è ora disponibile a 20,99€. Questa offerta rappresenta un'opportunità eccezionale per i fan della serie di arricchire la loro collezione con contenuti di alta qualità a un prezzo ridotto. La natura limitata di questa release e gli extra inclusi, come la card da collezione e il booklet di approfondimento, lo rendono un acquisto consigliato per tutti gli appassionati di Dragon Ball

Vedi offerta su Amazon